Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о выборах президента США

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Пятница, 10 мая 2019, 10:55

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил Ситник журналистам перед допросом, официально ни он, ни НАБУ повестки не получали.

"Эта спекуляция идёт ещё с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента США... Перед тем, как материалы "черной бухгалтерии" (Партии регионов - ИФ) попали в НАБУ, было несколько интервью со стороны того человека, который передал эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак (экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак - ИФ)... После получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов на предметов того, есть ли фамилия Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта – ред.) в этих записях.. .исходя из количества запросов... Мы дали четкое разъяснение, был сделан короткий пресс-релиз, в котором было просто сказано, что такая фамилия упоминается", - рассказал директор НАБУ.

При этом он заверил: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".

Дополняется ...

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Темы: НАБУ Сытник Генпрокуратура допрос


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