Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о выборах президента США
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в пятницу прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы президента в США.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сообщил Ситник журналистам перед допросом, официально ни он, ни НАБУ повестки не получали.
"Эта спекуляция идёт ещё с начала 2017 года после объявления результатов выборов президента США... Перед тем, как материалы "черной бухгалтерии" (Партии регионов - ИФ) попали в НАБУ, было несколько интервью со стороны того человека, который передал эти материалы, это бывший генерал СБУ Трепак (экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак - ИФ)... После получения этих материалов к нам поступали запросы журналистов на предметов того, есть ли фамилия Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта – ред.) в этих записях.. .исходя из количества запросов... Мы дали четкое разъяснение, был сделан короткий пресс-релиз, в котором было просто сказано, что такая фамилия упоминается", - рассказал директор НАБУ.
При этом он заверил: "Никаких официальных писем либо международно-правовых поручений к какому-либо правоохранительному или государственному органу США мы не направляли, в отличие от Генпрокуратуры".
Напомним:
- Ранее Генеральная прокуратура вызвала директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.
- В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве директора НАБУ А.Сытника в выборы президента США.
- 15 марта в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах.
- 22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.
- Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в 2016 имел разговор с Сытником на на конференции в Панаме: "Он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".
- Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки Пола Манафорта из кампании Дональда Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Трампа в течение последних двух с половиной лет.
- По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.