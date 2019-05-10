Мати Сенцова говорить з сином лише 20 хв на місяць

Мати українського політв'язня Олега Сенцова, з дня арешту якого 10 травня виповнилося 5 років, говорить з сином лише один раз на місяць по 20 хвилин.

Про це Людмила Сенцова розповіла в інтерв'ю Громадському.

За її словами, Сенцов здебільшого запитує про стан здоров'я дітей, як вони вчаться та чим цікавляться.

Про своє здоров'я політв'язень каже, що "все добре".

"Він займається спортом, йде на поправку, п'є вітаміни та стежить за собою, за нього хвилюватися не треба. Тому можна і не питати. А що стосується дітей, то його цікавить будь-яка дрібниця – чи не захворіли, як вчаться. З ким Влад (син Олега – ред.) зустрічається, з ким дружить", - сказала мати.

За її словами, на ці розмови "20 хвилин не вистачає".

Нагадаємо: