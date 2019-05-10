Мати Сенцова говорить з сином лише 20 хв на місяць
Мати українського політв'язня Олега Сенцова, з дня арешту якого 10 травня виповнилося 5 років, говорить з сином лише один раз на місяць по 20 хвилин.
Про це Людмила Сенцова розповіла в інтерв'ю Громадському.
За її словами, Сенцов здебільшого запитує про стан здоров'я дітей, як вони вчаться та чим цікавляться.
Про своє здоров'я політв'язень каже, що "все добре".
"Він займається спортом, йде на поправку, п'є вітаміни та стежить за собою, за нього хвилюватися не треба. Тому можна і не питати. А що стосується дітей, то його цікавить будь-яка дрібниця – чи не захворіли, як вчаться. З ким Влад (син Олега – ред.) зустрічається, з ким дружить", - сказала мати.
За її словами, на ці розмови "20 хвилин не вистачає".
Нагадаємо:
- 10 травня виповнюється 5 років з дня арешту Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
- Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.
- У січні Сенцов у листі до першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко повідомив, що дописав новий роман у російській в’язниці.
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