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Мать Сенцова говорит с сыном только 20 мин в месяц

Пятница, 10 мая 2019, 12:22

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, со дня ареста которого 10 мая исполнилось 5 лет, говорит с сыном только один раз в месяц по 20 минут.

Об этом Людмила Сенцова рассказала в интервью "Громадському".

По ее словам, Сенцов в основном спрашивает о здоровье детей, как они учатся и чем интересуются.

О своем здоровье политзаключенный говорит, что "все хорошо".

"Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит за собой, за него волноваться не надо. Поэтому можно и не спрашивать. А что касается детей, то его интересует любая мелочь – не заболели ли, как учатся. С кем Влад (сын Олега – ред.) встречается, с кем дружит", - сказала мать.

По ее словам, на эти разговоры "20 минут не хватает".

Напомним:

  • 10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко.
  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
  • В январе 2019 года Сенцов сообщил в письме к первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, что дописал новый роман в российской тюрьме.

Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
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