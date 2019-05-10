Мать Сенцова говорит с сыном только 20 мин в месяц

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова, со дня ареста которого 10 мая исполнилось 5 лет, говорит с сыном только один раз в месяц по 20 минут.

Об этом Людмила Сенцова рассказала в интервью "Громадському".

По ее словам, Сенцов в основном спрашивает о здоровье детей, как они учатся и чем интересуются.

О своем здоровье политзаключенный говорит, что "все хорошо".

"Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит за собой, за него волноваться не надо. Поэтому можно и не спрашивать. А что касается детей, то его интересует любая мелочь – не заболели ли, как учатся. С кем Влад (сын Олега – ред.) встречается, с кем дружит", - сказала мать.

По ее словам, на эти разговоры "20 минут не хватает".

Напомним: