У Києві згадали про Сенцова і висадили квіти

До 5-ї річниці арешту Олега Сенцова письменники, актори, музиканти та правозахисники у центрі столиці висадили квіти, поруч із якими встановили таблички з іменами в’язнів Кремля.

Акція на підтримку флешмобу акторки Римми Зюбіної "Саджайте квіти, а не людей" відбулася у Хрещатому парку, повідомляє "Укрінформ".

"Уже в Чехії посадили дерево для Олега Сенцова, в Каліфорнії посадили великий трояндовий кущ, в Словаччині посадили дерево за Миколу Карпюка. Зараз "FreeSentsov" значить не лише свободу Олегу Сенцову, це звучить як тег про звільнення всіх наших військовополонених моряків і політв'язнів. Сьогодні 5 років від арешту Олега, але 4 роки від засудження, і один рік йому не порахували", - сказала Зюбіна.

Відзначається, що на клумбах парку висадили 800 канн.

"Ці квіти називаються канни і це дуже символічно, тому що Олег Сенцов кінорежисер і його місце на знімальному майданчику, і я бажаю йому побувати в Каннах і отримати свою нагороду", - сказала Зюбіна.

Участь в акції взяли режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник Андрій Курков, музикант Андрій Хливнюк, вчений Ігор Козловський та інші.

Усі фото з Facebook Тетяни Терен

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