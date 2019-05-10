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У Києві згадали про Сенцова і висадили квіти

П'ятниця, 10 травня 2019, 13:27

До 5-ї річниці арешту Олега Сенцова письменники, актори, музиканти та правозахисники у центрі столиці висадили квіти, поруч із якими встановили таблички з іменами в’язнів Кремля.

Акція на підтримку флешмобу акторки Римми Зюбіної "Саджайте квіти, а не людей" відбулася у Хрещатому парку, повідомляє "Укрінформ". 

 

"Уже в Чехії посадили дерево для Олега Сенцова, в Каліфорнії посадили великий трояндовий кущ, в Словаччині посадили дерево за Миколу Карпюка. Зараз "FreeSentsov" значить не лише свободу Олегу Сенцову, це звучить як тег про звільнення всіх наших військовополонених моряків і політв'язнів. Сьогодні 5 років від арешту Олега, але 4 роки від засудження, і один рік йому не порахували", - сказала Зюбіна. 

 

Відзначається, що на клумбах парку висадили 800 канн. 

 

"Ці квіти називаються канни і це дуже символічно, тому що Олег Сенцов кінорежисер і його місце на знімальному майданчику, і я бажаю йому побувати в Каннах і отримати свою нагороду", - сказала Зюбіна. 

 

Участь в акції взяли режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник Андрій Курков, музикант Андрій Хливнюк, вчений Ігор Козловський та інші.

Усі фото з Facebook Тетяни Терен 

Нагадаємо:

  • 10 травня виповнюється 5 років з дня арешту Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
  • Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.
  • У січні Сенцов у листі до першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко повідомив, що дописав новий роман у російській в’язниці.

Теми: СенцовКиїв
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