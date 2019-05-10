В Киеве вспомнили о Сенцове и высадили цветы

К 5-й годовщине ареста Олега Сенцова писатели, актеры, музыканты и правозащитники в центре столицы высадили цветы, рядом с которыми установили таблички с именами политзаключенных Кремля.

Акция в поддержку флешмоба актрисы Риммы Зюбиной "Сажайте цветы, а не людей" прошла в Крещатом парке, сообщает "Укринформ".

"Уже в Чехии посадили дерево для Олега Сенцова, в Калифорнии посадили большой розовый куст, в Словакии посадили дерево за Николая Карпюка. Сейчас "FreeSentsov" значит не только свободу Олегу Сенцову, это звучит как тег об освобождении всех наших военнопленных моряков и политзаключенных. Сегодня 5 лет со дня ареста Олега, но 4 года со дня осуждения, и один год ему не посчитали", - сказала Зюбина.

Отмечается, что на клумбах парка высадили 800 канн.

"Эти цветы называются канны и это очень символично, потому что Олег Сенцов кинорежиссер и его место на съемочной площадке, и я желаю ему побывать в Каннах и получить свою награду", - сказала Зюбина.

Участие в акции приняли режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие.

Все фото с Facebook Татьяны Терен

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