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В Киеве вспомнили о Сенцове и высадили цветы

Пятница, 10 мая 2019, 13:27

К 5-й годовщине ареста Олега Сенцова писатели, актеры, музыканты и правозащитники в центре столицы высадили цветы, рядом с которыми установили таблички с именами политзаключенных Кремля.

Акция в поддержку флешмоба актрисы Риммы Зюбиной "Сажайте цветы, а не людей" прошла в Крещатом парке, сообщает "Укринформ". 

 

"Уже в Чехии посадили дерево для Олега Сенцова, в Калифорнии посадили большой розовый куст, в Словакии посадили дерево за Николая Карпюка. Сейчас "FreeSentsov" значит не только свободу Олегу Сенцову, это звучит как тег об освобождении всех наших военнопленных моряков и политзаключенных. Сегодня 5 лет со дня ареста Олега, но 4 года со дня осуждения, и один год ему не посчитали", - сказала Зюбина.

 

Отмечается, что на клумбах парка высадили 800 канн. 

 

"Эти цветы называются канны и это очень символично, потому что Олег Сенцов кинорежиссер и его место на съемочной площадке, и я желаю ему побывать в Каннах и получить свою награду", - сказала Зюбина. 

 

Участие в акции приняли режиссер Ахтем Сеитаблаев, писатель Андрей Курков, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие. 

Все фото с Facebook Татьяны Терен 

Напомним:

  • 10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко.
  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
  • В январе 2019 года Сенцов сообщил в письме к первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, что дописал новый роман в российской тюрьме.

Темы: СенцовКиев
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