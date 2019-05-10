Суд скасував рішення про вулицю Гандзюк у Херсоні
Херсонський окружний адмінсуд скасував рішення Херсонської міської ради щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.
Таке рішення суд виніс 10 травня, повідомляє прес-служба.
Відзначається, що позов фізичних осіб до Херсонської міськради і міського голови про визнання протиправним рішення про перейменування вулиці розглядали за участі журналістів, громадськості та представників ОБСЄ.
"Рішенням Херсонського окружного адміністративного суду позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано відповідні пункти та розділи рішення Херсонської міської ради, а також визнано противоправними дії міського голови Миколаєнка Володимира Васильовича при проведенні голосування від 22.02.2019 року, в результаті яких прийнято відповідне рішення", - йдеться в повідомленні.
10 травня суд оголосив вступну і резолютивну частини.
Відзначається, що сторони мають право оскаржити вказане рішення в 30-денний строк з дня складання повного судового рішення.
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Нагадаємо:
- 22 лютого на засіданні сесії Херсонської міськради депутати вирішили перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю імені активістки Катерини Гандзюк.
- На Лютеранській розташовані управління СБУ та Нацполіції Херсона.
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюккислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеруоголосили підозру в організації вбивства Гандзюк і згодом обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Його адвокат вніс заставу, і Мангер вийшов на волю та повернувся на роботу в облраду.
- 1 березня у Херсоні через перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк зірвалося засідання сесії міської ради, в залі сталася штовханина, яка переросла в сутички.
- У квітні стало відомо, що ГПУ вже не підозрює Мангера у вбивстві Гандзюк.