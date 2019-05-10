Суд отменил решение про улицу Гандзюк в Херсоне
Херсонский окружной админсуд отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.
Такое решение суд вынес 10 мая, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что иск физических лиц к Херсонскому горсовету и городскому председателю о признании противоправным решения о переименовании улицы рассматривали с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ.
"Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета, а также признаны противоправными действия городского головы Николаенко Владимира Васильевича при проведении голосования от 22.02.2019 года, в результате которых принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.
10 мая суд объявил вступительную и резолютивную части.
Отмечается, что стороны имеют право обжаловать указанное решение в 30-дневный срок со дня составления полного судебного решения.
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Напомним:
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22 февраля на заседании сессии Херсонского горсовета депутаты решили переименовать улицу Лютеранскую в улицу имени активистки Екатерины Гандзюк.
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На Лютеранской расположены управления СБУ и Нацполиции Херсона.
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31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
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Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
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11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
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1 марта в Херсоне из-за переименования улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк сорвалось заседание сессии городского совета, в зале произошла потасовка, которая переросла в столкновения.
- В апреле стало известно, что ГПУ уже не подозревает Мангера в убийстве Гандзюк.
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