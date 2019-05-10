Суд отменил решение про улицу Гандзюк в Херсоне

Херсонский окружной админсуд отменил решение Херсонского городского совета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк.

Такое решение суд вынес 10 мая, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что иск физических лиц к Херсонскому горсовету и городскому председателю о признании противоправным решения о переименовании улицы рассматривали с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ.

"Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета, а также признаны противоправными действия городского головы Николаенко Владимира Васильевича при проведении голосования от 22.02.2019 года, в результате которых принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.

10 мая суд объявил вступительную и резолютивную части.

Отмечается, что стороны имеют право обжаловать указанное решение в 30-дневный срок со дня составления полного судебного решения.

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Напомним: