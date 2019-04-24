ГПУ вже не підозрює Мангера у вбивстві Гандзюк – ЗМІ

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Середа, 24 квітня 2019, 23:19
Херсон онлайн

Генеральна прокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власні джерела.

"Тепер Мангера обвинувачують за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу —  замовленні побиття, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років", - зазначає видання.

Раніше голову Херсонської облради обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

Нагадаємо:

  • 24 квітня видання "Слідство.Інфо" повідомило, що п’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • Пізніше у ГПУ підтвердили цю інформацію і заявили, що обвинувачені надали викривальні покази щодо своєї участі у злочині та інших осіб.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
  • Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.
  • Вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Пізніше його адвокат вніс за нього заставу, і голова облради вийшов на волю.
  • Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.

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Теми: Генпрокуратура напад на Гандзюк вбивство
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