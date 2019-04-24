ГПУ вже не підозрює Мангера у вбивстві Гандзюк – ЗМІ

Генеральна прокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру нову підозру. Тепер його підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власні джерела.

"Тепер Мангера обвинувачують за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу — замовленні побиття, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років", - зазначає видання.

Раніше голову Херсонської облради обвинувачували в організації вбивства й умисному вбивстві. Така стаття загрожувала б позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним ув’язненням.

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