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Луценко не йде на вибори до Ради

Понеділок, 13 травня 2019, 10:07

Ще восени генпрокурор  Юрій Луценко серйозно задумувався про своє повернення у парламент, але тепер  не збирається боротися за місце у Верховній Раді.

Про це йдеться в публікації "Української правди": Хто куди. Порошенко оновлює БПП, Гройсман з Кличком йдуть окремо, а Луценко хоче залишитись у ГПУ.

Зазначається, що у кулуарах парламенту регулярно ширилися розмови, що Луценко хоче піти із правоохоронних органів – спочатку його сватали на крісло прем'єра, якщо раптом депутати відправлять прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у відставку, згодом – на крісло спікера ВР.

Однак зараз Юрій Віталійович вже не збирається боротися за місце у Раді.

"Луценко думає пропустити парламентські вибори. А що там робити, кнопочки натискати? Комітет очолювати? Все це проходили, йому вже не цікаво", – пояснює співрозмовник з оточення генпрокурора.

За даними УП, в найближчі місяці Луценко працюватиме над своїм політичним іміджем, який сьогодні, м'яко кажучи, бажає кращого.

Зазначається, що для цього він вже налагодив хороші відносини з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, з яким зустрічався щонайменше двічі.

"На парламентській кампанії Юра бачить себе у тандемі з Аваковим як гарант проведення чесних виборів", – додає співрозмовник, наближений до генпрокурора, проте думка міністра МВС Арсена Авакова про такий тандем з очільником ГПУ невідома.

Сам Луценко не бачить підстав для своєї відставки. Генпрокурор хотів би зберегти своє крісло, однак не має жодних гарантій від нового президента.

Єдине, що Зеленський публічно сказав про Юрія Віталійовича: "Луценко –  це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. І це відноситься не тільки до Луценка".

Українська правда
Теми: ЛуценкоГенпрокуратуравибориВерховна Рада
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