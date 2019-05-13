Луценко не идет на выборы в Раду

Еще осенью генпрокурор Юрий Луценко серьезно задумывался о своем возвращении в парламент, но теперь не собирается бороться за место в Верховной Раде.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Кто куда. Порошенко обновляет БПП, Гройсман с Кличко идут отдельно, а Луценко хочет остаться в ГПУ.

Отмечается, что в кулуарах парламента регулярно ходили разговоры, что Луценко хочет уйти из правоохранительных органов - сначала его сватали на кресло премьера, если вдруг депутаты отправят премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку, затем - на кресло спикера ВР.

Однако сейчас Юрий Витальевич уже не собирается бороться за место в Раде.

"Луценко думает пропустить парламентские выборы. А что делать, кнопочки нажимать? Комитет возглавлять? Все это проходили, ему уже не интересно", - объясняет собеседник из окружения генпрокурора.

По данным УП, в ближайшие месяцы Луценко будет работать над своим политическим имиджем, который сегодня, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Отмечается, что для этого он уже наладил хорошие отношения с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, с которым встречался как минимум дважды.

"На парламентской кампании Юра видит себя в тандеме с Аваковым как гарант проведения честных выборов", - добавляет источник, близкий к генпрокурору, однако мнение министра МВД Арсена Авакова о такой тандем с главой ГПУ неизвестна.

Сам Луценко не видит оснований для своей отставки. Генпрокурор хотел бы сохранить свое кресло, однако нет никаких гарантий от нового президента.

Единственное, что Зеленский публично сказал о Юрия Витальевича: "Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к Луценко".