Садовий готовий підіграти Зеленському, але має умову для нової Ради

Депутати фракції "Самопоміч" готові підтримати дату інавгурації Володимира Зеленського, яку він запропонує, а перевибори до Верховної Ради готові підтримати, якщо перед тим змінять закон про вибори.

Про це лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий написав у блозі на "Українській правді".

За його словами, пріоритети "Самопомочі" в парламенті на найближчий час:



- зміна закону про вибори (відкриті списки і ліквідація мажоритарки);



- ліквідація депутатської недоторканності.



"Самопоміч" підтримає ту дату інаугурації, яку запропонує новообраний президент. Не бачимо жодних причин для затягування", – повідомив Садовий.

"Самопоміч" не проти дострокових виборів. Коаліції реально нема і це всі розуміють. Але на нові вибори варто йти з новими виборчими правилами. Зміни так зміни!", – заявив він.

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