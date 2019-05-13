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Садовий готовий підіграти Зеленському, але має умову для нової Ради

Понеділок, 13 травня 2019, 10:55
Садовий готовий підіграти Зеленському, але має умову для нової Ради

Депутати фракції "Самопоміч" готові підтримати дату інавгурації Володимира Зеленського, яку він запропонує, а перевибори до Верховної Ради готові підтримати, якщо перед тим змінять закон про вибори.

Про це лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий написав у блозі на "Українській правді".

За його словами, пріоритети "Самопомочі" в парламенті на найближчий час:

- зміна закону про вибори (відкриті списки і ліквідація мажоритарки);

- ліквідація депутатської недоторканності.

"Самопоміч" підтримає ту дату інаугурації, яку запропонує новообраний президент. Не бачимо жодних причин для затягування", – повідомив Садовий.

"Самопоміч" не проти дострокових виборів. Коаліції реально нема і це всі розуміють. Але на нові вибори варто йти з новими виборчими правилами. Зміни так зміни!", – заявив він.

Нагадаємо:

  • Новообраний президент Володимир Зеленський хоче вступити на посаду 19 травня. 10 травня він звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити таку дату інавгурації.
  • У Верховній Раді зареєстрували декілька постанов щодо інаугурації Володимира Зеленського: на 19-те і 20-те травня, на 1 червня й навіть на 3 червня з церемонією на стадіоні НСК "Олімпійський".
  • Команда Зеленського опублікувала відеоопитування щодо ідеї розпуску нинішньої Верховної Ради і проведення дострокових виборів у парламент, тоді як чергові вибори мають відбутися у жовтні.

"Українська правда" у Threads

Теми: інавгураціяВерховна РадаСамопомічСадовий
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