Садовий готовий підіграти Зеленському, але має умову для нової Ради
Депутати фракції "Самопоміч" готові підтримати дату інавгурації Володимира Зеленського, яку він запропонує, а перевибори до Верховної Ради готові підтримати, якщо перед тим змінять закон про вибори.
Про це лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий написав у блозі на "Українській правді".
За його словами, пріоритети "Самопомочі" в парламенті на найближчий час:
- зміна закону про вибори (відкриті списки і ліквідація мажоритарки);
- ліквідація депутатської недоторканності.
"Самопоміч" підтримає ту дату інаугурації, яку запропонує новообраний президент. Не бачимо жодних причин для затягування", – повідомив Садовий.
"Самопоміч" не проти дострокових виборів. Коаліції реально нема і це всі розуміють. Але на нові вибори варто йти з новими виборчими правилами. Зміни так зміни!", – заявив він.
Нагадаємо:
- Новообраний президент Володимир Зеленський хоче вступити на посаду 19 травня. 10 травня він звернувся до Верховної Ради з вимогою ухвалити таку дату інавгурації.
- У Верховній Раді зареєстрували декілька постанов щодо інаугурації Володимира Зеленського: на 19-те і 20-те травня, на 1 червня й навіть на 3 червня з церемонією на стадіоні НСК "Олімпійський".
- Команда Зеленського опублікувала відеоопитування щодо ідеї розпуску нинішньої Верховної Ради і проведення дострокових виборів у парламент, тоді як чергові вибори мають відбутися у жовтні.
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