Садовый готов подыграть Зеленскому, но ставит условие для новой Рады

Депутаты фракции "Самопомич" готовы поддержать дату инаугурации Владимира Зеленского, которую он предложит, а перевыборы в Верховную Раду готовы поддержать, если перед тем изменят закон о выборах.

Об этом лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой написал в блоге на "Украинской правде".

По его словам, приоритеты "Самопомочи" в парламенте на ближайшее время:

- изменение закона о выборах (открытые списки и ликвидация мажоритарки)

- ликвидация депутатской неприкосновенности.

"Самопомич" поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент. Мы не видим никаких причин для затягивания", – сообщил Садовой.

"Самопомич" не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами. Перемены так перемены!", – заявил он.

Напомним: