Садовый готов подыграть Зеленскому, но ставит условие для новой Рады

1507 просмотров
Понедельник, 13 мая 2019, 10:55

Депутаты фракции "Самопомич" готовы поддержать дату инаугурации Владимира Зеленского, которую он предложит, а перевыборы в Верховную Раду готовы поддержать, если перед тем изменят закон о выборах.

Об этом лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой написал в блоге на "Украинской правде".

По его словам, приоритеты "Самопомочи" в парламенте на ближайшее время:

- изменение закона о выборах (открытые списки и ликвидация мажоритарки)

- ликвидация депутатской неприкосновенности.

"Самопомич" поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент. Мы не видим никаких причин для затягивания", – сообщил Садовой.

"Самопомич" не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами. Перемены так перемены!", – заявил он.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: инаугурация Верховная Рада Самопомич Садовый


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Раде появилась идея провести инаугурацию на стадионе 11 мая 2019, 02:12
У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в египетском отеле 10 мая 2019, 20:15
Зеленский обратился к Раде: Вы должны остановить политические судороги хромой утки 10 мая 2019, 19:04
Все новости
Главные новости
ГПУ взялась за "давление на судей" в деле "Приватбанка"
В июне у украинцев дважды будут длинные выходные
Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим
Наев: На Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

Опыт

Как киевский шеф-повар переосмысливает традиционные рецепты

психология

6 простых цитат, которые заставят вас задуматься над методами воспитания детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів