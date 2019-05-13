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Садовый готов подыграть Зеленскому, но ставит условие для новой Рады

Понедельник, 13 мая 2019, 10:55
Садовый готов подыграть Зеленскому, но ставит условие для новой Рады

Депутаты фракции "Самопомич" готовы поддержать дату инаугурации Владимира Зеленского, которую он предложит, а перевыборы в Верховную Раду готовы поддержать, если перед тем изменят закон о выборах.

Об этом лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой написал в блоге на "Украинской правде".

По его словам, приоритеты "Самопомочи" в парламенте на ближайшее время:

- изменение закона о выборах (открытые списки и ликвидация мажоритарки)

- ликвидация депутатской неприкосновенности.

"Самопомич" поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент. Мы не видим никаких причин для затягивания", – сообщил Садовой.

"Самопомич" не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами. Перемены так перемены!", – заявил он.

Напомним:

  • Новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет вступить в должность 19 мая. 10 мая он обратился к Верховной Раде с требованием утвердить такую дату инаугурации.
  • В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений относительно инаугурации Владимира Зеленского: на 19-е и 20-е мая, на 1 июня и даже на 3 июня с церемонией на стадионе НСК "Олимпийский".
  • Команда Зеленского опубликовала видеоопрос об идее роспуска нынешней Верховной Рады и проведения досрочных выборов в парламент, тогда как очередные выборы должны состояться в октябре.

"Украинская правда" в Threads

Темы: инаугурацияВерховная РадаСамопомичСадовый
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