Садовый готов подыграть Зеленскому, но ставит условие для новой Рады
Депутаты фракции "Самопомич" готовы поддержать дату инаугурации Владимира Зеленского, которую он предложит, а перевыборы в Верховную Раду готовы поддержать, если перед тем изменят закон о выборах.
Об этом лидер партии "Самопомич" Андрей Садовой написал в блоге на "Украинской правде".
По его словам, приоритеты "Самопомочи" в парламенте на ближайшее время:
- изменение закона о выборах (открытые списки и ликвидация мажоритарки)
- ликвидация депутатской неприкосновенности.
"Самопомич" поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент. Мы не видим никаких причин для затягивания", – сообщил Садовой.
"Самопомич" не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами. Перемены так перемены!", – заявил он.
Напомним:
- Новоизбранный президент Владимир Зеленский хочет вступить в должность 19 мая. 10 мая он обратился к Верховной Раде с требованием утвердить такую дату инаугурации.
- В Верховной Раде зарегистрировали несколько постановлений относительно инаугурации Владимира Зеленского: на 19-е и 20-е мая, на 1 июня и даже на 3 июня с церемонией на стадионе НСК "Олимпийский".
- Команда Зеленского опубликовала видеоопрос об идее роспуска нынешней Верховной Рады и проведения досрочных выборов в парламент, тогда как очередные выборы должны состояться в октябре.