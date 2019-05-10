Нардеп БПП зареєстрував постанову про призначення інавгурації Зеленського у червні

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П'ятниця, 10 травня 2019, 17:42

Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Сугоняко зареєстрував у Верховній Раді постанову про проведення інавгурації Володимира Зеленського 1 червня.

Проект постанови опублікований на сайті парламенту 10 травня.

У пояснювальній записці зазначається, що сам Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня, проте ця дата є непідходящою через вшанування пам'яті жертв політичних репресій.

"Варто зазначити, що статтею 3 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" передбачено трансляцію урочистого засідання Верховної Ради України у повному обсязі у прямому ефірі по радіо та телебаченню, а також запису у вечірні години по телебаченню. Разом з тим, у третю неділю травня, яка припадає цього року на 19 травня, відзначатиметься День пам’яті жертв політичних репресій", — сказано у документі.

Також  нардеп зауважив, що, оскільки в інавгурації планують взяти участь лідери країн-партнерів та іноземні делегації, необхідний час для узгодження їхніх робочіх графіків.

"Саме тому вбачається за доцільне провести урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення присяги новообраним президентом України 1 червня 2019 року о 10 годині у залі засідань Верховної Ради України", - заявив у пояснювальній записці Сугоняко.

Нагадаємо:

  • Шоумен та актор Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів президента України, що відбувся 21 квітня.
  • Парламентське видання "Голос України" опублікувало результати виборів 3 травня. Інавгурація президента має відбутися впродовж 30 днів після цього.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента парламент призначить наступного пленарного тижня, з 14 травня.
  • А Володимир Зеленський хотів би, щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
  • Повідомлялося, що на інавгурацію президента Володимира Зеленського з США прибуде делегація "найвищого рівня представництва".

Українська правда

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Теми: БПП інавгурація Зеленський


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