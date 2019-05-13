Пропагандисты РФ на фейк-похоронах Доренко "говорили" с мертвой певицей

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Понедельник, 13 мая 2019, 15:41

Российский государственный телеканал "Звезда" заявил, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой  Еленой Образцовой, хотя она сама умерла в 2015 году, а похорон Доренко еще не было.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Материал "Звезды" был опубликован в воскресенье, 12 мая. Однако позже его удалили.

 
Скриншот: Twitter "ShadenFM"

Артистка якобы "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой.

"Низкий ему поклон и вечная память", — "добавила" Образцова.

На данный момент новость отсутствует на сайте "Звезды" и в кэшах поисковиков "Гугл" и "Яндекс".

При этом, как отмечает "Дождь", публикация есть в поисковой выдаче "Яндекса".

 
Скриншот поисковой выдачи "Яндекса" 
Скриншот "Дождя"

После того, как российские СМИ написали о казусе своих коллег, "Звезда" извинилась и написала опровержение.

"По факту появления недостоверной информации на сайте телеканала было проведено служебное расследование. Все виновные были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – говорит телеканал.

Напомним:

  • 9 мая в Москве умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
  • В своих видеоблогах и интервью неоднократно поддерживал идею создания "Л/ДНР" и пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе, аннексию Крыма Россией, называл украинцев "пешками в игре Януковича", а Украину – "тухлым захолустьем".
  • Церемония прощания с Доренко была запланирована на 12 мая, однако ее отменили из-за отказа полиции выдать тело журналиста его вдове.
  • Телеканал "Звезда" был основан телерадиостудией Министерства обороны РФ. Ранее его уже ловили на фейках журналисты и украинские политики. Кроме того, двое журналистов канала после задержания Службой безопасности Украины признавались, что лгали о войне на Донбассе.

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