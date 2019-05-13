Пропагандисты РФ на фейк-похоронах Доренко "говорили" с мертвой певицей

Российский государственный телеканал "Звезда" заявил, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой Еленой Образцовой, хотя она сама умерла в 2015 году, а похорон Доренко еще не было.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Материал "Звезды" был опубликован в воскресенье, 12 мая. Однако позже его удалили.

Скриншот: Twitter "ShadenFM"

Артистка якобы "отметила", что Доренко никогда не шел на компромиссы и руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой.

"Низкий ему поклон и вечная память", — "добавила" Образцова.

На данный момент новость отсутствует на сайте "Звезды" и в кэшах поисковиков "Гугл" и "Яндекс".

При этом, как отмечает "Дождь", публикация есть в поисковой выдаче "Яндекса".

Скриншот поисковой выдачи "Яндекса" Скриншот "Дождя"

После того, как российские СМИ написали о казусе своих коллег, "Звезда" извинилась и написала опровержение.

"По факту появления недостоверной информации на сайте телеканала было проведено служебное расследование. Все виновные были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – говорит телеканал.

Напомним: