Зеленський зустрівся з Епіфанієм
Новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.
Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України.
"Обраний Президент України Володимир Зеленський та предстоятель Православної церкви України блаженнійший митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі м. Києва", - йдеться у повідомленні.
"Молитимуся, аби Бог дав новому Главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули", - додав Епіфаній у Twitter.
У прес-службі Зеленського розповіли, що Епіфаній привітав новообраного президента з перемогою на виборах.
"Володимир Зеленський подякував за вітання та висловив сподівання на доброзичливі взаємини Церкви та держави. Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі", - зазначили у Зеленського.
Також він разом з Епіфанієм обговорили теми боротьби з корупцією та бідністю.
На завершення зустрічі предстоятель Православної церкви України подарував новообраному президенту репринтне видання "Острозької Біблії" – першого повного друкованого тексту Старого і Нового Заповітів слов’янською мовою, надрукованого в Україні наприкінці XVI століття.
Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента. Володимир Зеленський був оголошений новообраним президентом, його підтримали - 73,22% виборців.
- Інавгурація Зеленського повинна відбутися не пізніше 1 червня.
- Зеленського з перемогою на виборах вже привітали вселенський патріарх Варфоломій, головний рабин України Моше Реувен Азман, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та навіть предстоятель Російської православної церкви Кирил.