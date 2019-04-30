Зеленський зустрівся з Епіфанієм

Новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з предстоятелем Православної Церкви України митрополитом Епіфанієм.

Про це повідомляє прес-служба Православної церкви України.

"Обраний Президент України Володимир Зеленський та предстоятель Православної церкви України блаженнійший митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі м. Києва", - йдеться у повідомленні.

"Молитимуся, аби Бог дав новому Главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули", - додав Епіфаній у Twitter.

У прес-службі Зеленського розповіли, що Епіфаній привітав новообраного президента з перемогою на виборах.

"Володимир Зеленський подякував за вітання та висловив сподівання на доброзичливі взаємини Церкви та держави. Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі", - зазначили у Зеленського.

Також він разом з Епіфанієм обговорили теми боротьби з корупцією та бідністю.

На завершення зустрічі предстоятель Православної церкви України подарував новообраному президенту репринтне видання "Острозької Біблії" – першого повного друкованого тексту Старого і Нового Заповітів слов’янською мовою, надрукованого в Україні наприкінці XVI століття.

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