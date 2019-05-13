"Народний фронт" пропонує провести інавгурацію 28 травня – Тетерук

Парламентська фракція "Народний фронт" пропонує провести інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського 28 травня і збирається внести відповідний проект постанови до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Народний фронт" на засіданні фракції проголосував одноголосно за те, щоб інавгурацію було проведено саме 28 травня. Це знімає більшість непорозумінь, які є в процесі обговорення цього питання", - сказав Тетерук.

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