"Народний фронт" пропонує провести інавгурацію 28 травня – Тетерук

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Понеділок, 13 травня 2019, 19:25

Парламентська фракція "Народний фронт" пропонує провести інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського 28 травня і збирається внести відповідний проект постанови до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Народний фронт" на засіданні фракції проголосував одноголосно за те, щоб інавгурацію було проведено саме 28 травня. Це знімає більшість непорозумінь, які є в процесі обговорення цього питання", - сказав Тетерук.

Нагадаємо:

  • Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
  • 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
  • Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.

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Теми: Народний фронт інавгурація Зеленський Верховна Рада


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