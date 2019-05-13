"Народний фронт" пропонує провести інавгурацію 28 травня – Тетерук
Понеділок, 13 травня 2019, 19:25
Парламентська фракція "Народний фронт" пропонує провести інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського 28 травня і збирається внести відповідний проект постанови до Верховної Ради.
Про це повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, передає "Інтерфакс-Україна".
"Народний фронт" на засіданні фракції проголосував одноголосно за те, щоб інавгурацію було проведено саме 28 травня. Це знімає більшість непорозумінь, які є в процесі обговорення цього питання", - сказав Тетерук.
Нагадаємо:
- Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
- 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
- Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.