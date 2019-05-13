Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию 28 мая - Тетерук

Понедельник, 13 мая 2019, 19:25

Парламентская фракция "Народный фронт" предлагает провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая и собирается внести соответствующий проект постановления в Верховную Раду.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, передает "Интерфакс-Украина".

"Народный фронт" на заседании фракции проголосовал единогласно за то, чтобы инаугурация была проведена именно 28 мая. Это снимает большинство недоразумений, которые есть в процессе обсуждения этого вопроса", - сказал Тетерук.

Напомним:

  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Народный фронтинаугурацияЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Народный фронт
Жена экс-нардепа Дейдея заявила, что ее муж жив и, вероятно, за границей
Источники намекают, что экс-нардеп Дейдей не погиб
"Народный фронт" назвал арест Пашинского "правосудием времен Януковича"
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: