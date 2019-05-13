"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию 28 мая - Тетерук

2013 просмотров
Понедельник, 13 мая 2019, 19:25

Парламентская фракция "Народный фронт" предлагает провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая и собирается внести соответствующий проект постановления в Верховную Раду.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, передает "Интерфакс-Украина".

"Народный фронт" на заседании фракции проголосовал единогласно за то, чтобы инаугурация была проведена именно 28 мая. Это снимает большинство недоразумений, которые есть в процессе обсуждения этого вопроса", - сказал Тетерук.

Напомним:

  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Народный фронт инаугурация Зеленский Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
БПП и "Народный фронт": Проводить досрочные выборы в Раду незаконно 24 апреля 2019, 10:40
Аваков рассказал о будущем "Народного фронта" на выборах 22 марта 2019, 11:05
Изящное искусство политической нейтральности Арсена Авакова 15 марта 2019, 15:30
Все новости
Главные новости
ЗеКоманда подняла в Брюсселе вопрос о свободной торговле с ЕС, в Киев едет комиссар
Зеленский записал "послание мира" от духовенства, но без Епифания
Зеленского наказали за нарушение на выборах
Украина ставит ультиматум по Совету Европы: может отменить Минские соглашения
Все новости
социум

Ежедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак

здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

еда

Какие фрукты стоит есть для потери веса

Поиск по сайту
Архив
Весь архів