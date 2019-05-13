"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию 28 мая - Тетерук

Парламентская фракция "Народный фронт" предлагает провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая и собирается внести соответствующий проект постановления в Верховную Раду.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, передает "Интерфакс-Украина".

"Народный фронт" на заседании фракции проголосовал единогласно за то, чтобы инаугурация была проведена именно 28 мая. Это снимает большинство недоразумений, которые есть в процессе обсуждения этого вопроса", - сказал Тетерук.

Напомним: