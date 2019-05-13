"Народный фронт" предлагает провести инаугурацию 28 мая - Тетерук
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Понедельник, 13 мая 2019, 19:25
Парламентская фракция "Народный фронт" предлагает провести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского 28 мая и собирается внести соответствующий проект постановления в Верховную Раду.
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук, передает "Интерфакс-Украина".
"Народный фронт" на заседании фракции проголосовал единогласно за то, чтобы инаугурация была проведена именно 28 мая. Это снимает большинство недоразумений, которые есть в процессе обсуждения этого вопроса", - сказал Тетерук.
Напомним:
- Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
- 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
- На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
- Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.
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