ЗМІ розповіли, чому Епіфаній не з’явився на відео Зеленського

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Понеділок, 13 травня 2019, 20:21

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній відсутній у звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій, поширеному Володимиром Зеленським, бо ієрарху не сподобався текст.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на джерела.

"За даними джерел BBC в оточенні Епіфанія, йому пропонували з'явитися на відео, проте він відмовив. Ієрарху не сподобався текст, який йому пропонували озвучити, про те, що "говорити потрібно не мовою гармат", - пише видання.

За словами співрозмовників, Епіфаній хвилювався, що виглядатиме немов він закликає до перемовин із лідерами бойовиків.

Видання зазначає, що предстоятель церкви переживав, що участь у відео його і Філарета призведе до різночитань у тому, хто в ПЦУ головніший.

Водночас у прес-службі ПЦУ у коментарі Українській правді розповіли, що готові брати участь у міжконфесійній миротворчій діяльності.

"Протягом понад 20 років наша Церква є учасником міжконфесійного формату взаємодії - Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, і в рамках Ради готова брати активну участь у міжконфесійній миротворчій діяльності та сприяти деокупації Криму і окремих районів Донбасу", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зауважили, що "так було неодноразово в минулому при підготовці міжконфесійних звернень, які завжди ухвалюються консенсусом".

"На зустрічі з обраним президентом України Володимиром Зеленським Митрополит Епіфаній сказав, що Православна Церква України підтримує зусилля у наближенні перемоги над агресором та у встановленні справедливого миру на тимчасово окупованих територіях", - розповіли у прес-службі ПЦУ.

Також у ПЦУ додали, що Церква "як безпосередньо, так і в рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій завжди сприяє відповідним ініціативам".

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Нагадаємо:

  • 13 травня новообраний президент Володимир Зеленський оприлюднив звернення різних релігійних лідерів до мешканців окупованих територій, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія на запису немає. 
  • Напередодні Філарет заявив, що через вкрай рідкісне спілкування з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм "церква розділилася".
  • 30 квітня Зеленський зустрівся з Епіфанієм, який привітав новообраного президента з перемогою на виборах.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив майже усім єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднено різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.

Українська правда

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Теми: Епіфаній церква Зеленський


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