СМИ рассказали, почему Епифания не было на видео Зеленского
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отсутствует в обращении различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий, распространенном Владимиром Зеленским, потому что иерарху не понравился текст.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.
"По данным источников BBC в окружении Епифания, ему предлагали появиться на видео, однако он отказал. Иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что "говорить нужно не языком пушек", - пишет издание.
По словам собеседников, Епифаний волновался, что будет выглядеть как будто он призывает к переговорам с лидерами боевиков.
Издание отмечает, что предстоятель церкви переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям в том, кто в ПЦУ главнее.
В то же время в пресс-службе ПЦУ в комментарии Украинской правде рассказали, что готовы участвовать в межконфессиональной миротворческой деятельности.
"В течение более 20 лет наша Церковь является участником межконфессионального формата взаимодействия - Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, и в рамках Совета готова принимать активное участие в межконфессиональной миротворческой деятельности и способствовать деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса", - говорится в сообщении.
В ПЦУ отметили, что "так было неоднократно в прошлом при подготовке межконфессиональных обращений, которые всегда принимаются консенсусом".
"На встрече с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским Митрополит Епифаний сказал, что Православная Церковь Украины поддерживает усилия в приближении победы над агрессором и в установлении справедливого мира на временно оккупированных территориях", - рассказали в пресс-службе ПЦУ.
Также в ПЦУ добавили, что Церковь "как непосредственно, так и в рамках Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций всегда способствует соответствующим инициативам".
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Напомним:
- 13 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на записи нет.
- Накануне Филарет заявил, что из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".
- 30 апреля Зеленский встретился с Епифанием, который поздравилновоизбранного президента с победой на выборах.
- 2 мая Зеленский встретился с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями и отметил, что стремится к "миру между верующими разных религий".
- 15 декабря 2018 г. украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 г. в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифания и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
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