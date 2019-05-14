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Головний рабин України: Адвокату Трампа присвоять звання почесного мера Анатевки

Вівторок, 14 травня 2019, 06:10

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що єврейська громада вирішила присвоїти Рудольфу Джуліані звання почесного мера Анатевки - єврейського історичного містечка.

Про це він написав у Facebook.

Головний рабин України аргументував це рішення тим, що Джуліані - відомий у всьому світі як борець за права людини та неодноразово надавав всебічну підтримку важливим єврейським ініціативам.

"Саме тому ми прийняли рішення про присвоєння Рудольфу Джуліані звання почесного мера Анатевки - нашого історичного містечка, оспіваного Шолом-Алейхемом, батьківщини Скрипаля на даху.

Всупереч обставинам, сподіваємося, що він прийме це звання. Це було б великою честю для Анатевки і для всієї єврейської громади", - заявив Моше Реувен Асман.

Анатевка - побудований на кошти єврейської громади населений пункт у Київській області, який поряд з табором біженців в Шполі є соціально-адаптаційним проектом. 

За його словами, єврейська громада "з величезним піднесенням" сприйняла новину про майбутній візит Джуліані в Україну.

Головний рабин України повідомив, що Джуліані прийняв запрошення єврейської громади та організації American Friends of Anatevka - зустріч була запланована на 14 травня, але її довелось відкласти, оскільки адвокат Трампа скасував свій візит в Україну.

"14 травня - це важлива дата для Ізраїлю і євреїв усього світу, так як рік тому в цей день з ініціативи Президента США Дональда Трампа Посольство США було перенесено до Єрусалиму", - зазначив Моше Реувен Асман.

"Наша громада молиться за президента США Дональдa Трампа, який зробив для єврейського народу більше, ніж будь-який інший політик в світі за останні роки. І ми впевнені, що він зможе зробити багато хорошого для України", - додав він.

Рудольф Джуліані відреагував на заяву головного рабина України.

"Я ціную ваше розуміння обставин, які змусили скасувати мій візит. Будь ласка, передайте мої вітання вашій громаді. Я запевняю вас, що ми можемо перенести зустріч у зручний для вас час. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами та вашою громадою. І я завжди з нетерпінням чекаю приїзду в Україну", - написав він.

Нагадаємо:

  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

Українська правда

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Теми: євреїСША
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