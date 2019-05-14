Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный раввин Украины: Адвокату Трампа присвоят звание почетного мэра Анатевки

Вторник, 14 мая 2019, 06:10

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что еврейская община решила присвоить Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - еврейского исторического городка.

Об этом он написал в Facebook.

Главный раввин Украины аргументировал это решение тем, что Джулиани - известный во всем мире как борец за права человека и неоднократно предоставлял всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам.

"Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше.

Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины", - заявил Моше Реувен Асман.

Анатевка - построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области, который рядом с лагерем беженцев в Шполе является социально-адаптационным проектом.

По его словам, еврейская община "с огромным воодушевлением" восприняла новость о предстоящем визите Джулиани в Украине.

Главный раввин Украины сообщил, что Джулиани принял приглашение еврейской общины и организации American Friends of Anatevka - встреча была запланирована на 14 мая, но ее пришлось отложить, поскольку адвокат Трампа отменил свой визит в Украину.

"14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе президента США Дональда Трампа посольство США перенесли в Иерусалим", - отметил Моше Реувен Асман.

"Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины", - добавил он.

Рудольф Джулиани отреагировал на заявление главного раввина Украины.

"Я ценю ваше понимание обстоятельств, которые заставили отменить мой визит. Пожалуйста, передайте мои поздравления вашей общине. Я уверяю вас, что мы можем перенести встречу в удобное для вас время. Я с нетерпением жду встречи с вами и вашей общиной. И я всегда с нетерпением жду приезда в Украину", - написал он.

Напомним:

  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко. 
  • Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: евреиСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
евреи
"Король антисемитизма после Гитлера": Зеленский прокомментировал позорный выпад Путина
Еврейская конфедерация ответила Путину: Зеленский - пример мужества для Украины и мира
Главный раввин Украины ответил Путину за Зеленского
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: