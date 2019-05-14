Главный раввин Украины: Адвокату Трампа присвоят звание почетного мэра Анатевки
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что еврейская община решила присвоить Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - еврейского исторического городка.
Об этом он написал в Facebook.
Главный раввин Украины аргументировал это решение тем, что Джулиани - известный во всем мире как борец за права человека и неоднократно предоставлял всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам.
"Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки - нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше.
Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание. Это было бы большой честью для Анатевки и для всей еврейской общины", - заявил Моше Реувен Асман.
Анатевка - построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области, который рядом с лагерем беженцев в Шполе является социально-адаптационным проектом.
По его словам, еврейская община "с огромным воодушевлением" восприняла новость о предстоящем визите Джулиани в Украине.
Главный раввин Украины сообщил, что Джулиани принял приглашение еврейской общины и организации American Friends of Anatevka - встреча была запланирована на 14 мая, но ее пришлось отложить, поскольку адвокат Трампа отменил свой визит в Украину.
"14 мая - это важная дата для Израиля и евреев всего мира, так как год назад в этот день по инициативе президента США Дональда Трампа посольство США перенесли в Иерусалим", - отметил Моше Реувен Асман.
"Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины", - добавил он.
Рудольф Джулиани отреагировал на заявление главного раввина Украины.
"Я ценю ваше понимание обстоятельств, которые заставили отменить мой визит. Пожалуйста, передайте мои поздравления вашей общине. Я уверяю вас, что мы можем перенести встречу в удобное для вас время. Я с нетерпением жду встречи с вами и вашей общиной. И я всегда с нетерпением жду приезда в Украину", - написал он.
Напомним:
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.
- Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.