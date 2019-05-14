Порошенко назначил двух членов Высшего совета правосудия

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Вторник, 14 мая 2019, 09:47

Президент Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Соответствующие указы от 13 мая обнародованы на сайте главы государства.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена.

Из них 10-х выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двух назначает президент, двух выбирает Верховная Рада, двух выбирает съезд адвокатов, двух выбирает всеукраинская конференция прокуроров, еще двое выбирает съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

Высший совет правосудия – это орган, который обеспечивает независимость судебной власти и ее функционирование на основе ответственности, подотчетности и добродетели.

Ее создание предусматривала судебная реформа 2016 года на замену Высшего совета юстиции. Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу 5 января 2017 года.

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Темы: Высший совет правосудия Порошенко


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