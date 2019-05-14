У МВС виправдовуються: штовхали активістів, щоб захистити прапор ЄС
Правоохоронці не дозволили активістам біля Міністерства внутрішніх справ поклеїти стрічку на металевий флагшток з прапором Європейського союзу, бо це державне майно, яке могли пошкодити.
Про це у коментарі УП повідомив директор департаменту комунікацій в МВС України Артем Шевченко.
Шевченко відзначив, що споруда МВС разом із її елементами такими як прапорні щогли перед центральним входом із державним прапором України, прапором ЄС та емблемою МВС є державним майном.
"Їхнє псування і пошкодження шляхом обклеювання чи нецільового використання як підпорок під їхню недолугу і неправдиву наочну агітацію є адміністративним правопорушенням", - пояснив він.
Директор департаменту комунікацій МВС повідомив, що на щоглі, на яку намагалися прив'язати стрічку активісти, висів прапор ЄС.
За словами Шевченка, правоохоронці припинили правопорушення і нікого не затримували.
Також він розповів, що активісти застосували у бік поліцейських сльозогінний газ.
"Усі ці факти задокументовано, їм буде дано правову оцінку з точки зору адміністративного і кримінального права", - пояснив Шевченко.
Нагадаємо:
- 14 квітня активісти прийшли під ГПУ і МВС вимагати відставки очільників відомств.
- Будівлю Генпрокуратури мітингарі обгородили стрічкою із закликами про відставку Юрія Луценка та рушили під МВС.
- Вхід у міністерство також намагалися обмотати, проте правоохоронці відтіснили активістів.
- На місці події сталася штовханина, під час якої правоохоронці огородили голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, але через кілька хвилин його відпустили.
- 20 громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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