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У МВС виправдовуються: штовхали активістів, щоб захистити прапор ЄС

Вівторок, 14 травня 2019, 13:03

Правоохоронці не дозволили активістам біля Міністерства внутрішніх справ поклеїти стрічку на металевий флагшток з прапором Європейського союзу, бо це державне майно, яке могли пошкодити.

Про це у коментарі УП повідомив директор департаменту комунікацій в МВС України Артем Шевченко.

Шевченко відзначив, що споруда МВС разом із її елементами такими як прапорні щогли перед центральним входом із державним прапором України, прапором ЄС та емблемою МВС є державним майном.

"Їхнє псування і пошкодження шляхом обклеювання чи нецільового використання як підпорок під їхню недолугу і неправдиву наочну агітацію є адміністративним правопорушенням", - пояснив він.

Директор департаменту комунікацій МВС повідомив, що на щоглі, на яку намагалися прив'язати стрічку активісти, висів прапор ЄС.

 

За словами Шевченка, правоохоронці припинили правопорушення і нікого не затримували.

Також він розповів, що активісти застосували у бік поліцейських сльозогінний газ.

"Усі ці факти задокументовано, їм буде дано правову оцінку з точки зору адміністративного і кримінального права", - пояснив Шевченко.

Нагадаємо:

  • 14 квітня активісти прийшли під ГПУ і МВС вимагати відставки очільників відомств.
  • Будівлю Генпрокуратури мітингарі обгородили стрічкою із закликами про відставку Юрія Луценка та рушили під МВС.
  • Вхід у міністерство також намагалися обмотати, проте правоохоронці відтіснили активістів.
  • На місці події сталася штовханина, під час якої правоохоронці огородили голову "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, але через кілька хвилин його відпустили.
  • 20 громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Українська правда
Теми: МВСЄСЦПКактивісти
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