В МВД оправдываются: толкали активистов, чтобы защитить флаг ЕС
Правоохранители не позволили активистам у Министерства внутренних дел поклеить ленту на металлический флагшток с флагом Европейского союза, потому что это государственное имущество, которое могли повредить.
Об этом в комментарии УП сообщил директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко.
Шевченко отметил, что сооружение МВД вместе с его элементами, такими как мачты, перед центральным входом с государственным флагом Украины, флагом ЕС и эмблемой МВД являются государственным имуществом.
"Их порча и повреждение путем оклейки или нецелевое использование как подпорка под их неуклюжую и ложную наглядную агитацию является административным правонарушением", - пояснил он.
Директор департамента коммуникаций МВД сообщил, что на мачте, на которую пытались привязать ленту активисты, висел флаг ЕС.
По словам Шевченко, правоохранители пресекли правонарушения и никого не задерживали.
Также он рассказал, что активисты применили в сторону полицейских слезоточивый газ.
"Все эти факты задокументированы, им будет дана правовая оценка с точки зрения административного и уголовного права", - пояснил Шевченко.
Напомним:
- 14 апреля активисты пришли под ГПУ и МВД требовать отставки руководителей ведомств.
- Здание Генпрокуратуры митингующие огородили лентой с призывами об отставке Юрия Луценко и двинулись к МВД.
- Вход в министерство также пытались обмотать, однако правоохранители оттеснили активистов.
- На месте происшествия произошла потасовка, во время которой правоохранители огородили голову "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, но через несколько минут его отпустили.
- 20 общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.