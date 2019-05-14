В МВД оправдываются: толкали активистов, чтобы защитить флаг ЕС

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Вторник, 14 мая 2019, 13:03

Правоохранители не позволили активистам у Министерства внутренних дел поклеить ленту на металлический флагшток с флагом Европейского союза, потому что это государственное имущество, которое могли повредить.

Об этом в комментарии УП сообщил директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко отметил, что сооружение МВД вместе с его элементами, такими как мачты, перед центральным входом с государственным флагом Украины, флагом ЕС и эмблемой МВД являются государственным имуществом.

"Их порча и повреждение путем оклейки или нецелевое использование как подпорка под их неуклюжую и ложную наглядную агитацию является административным правонарушением", - пояснил он.

Директор департамента коммуникаций МВД сообщил, что на мачте, на которую пытались привязать ленту активисты, висел флаг ЕС.

 

По словам Шевченко, правоохранители пресекли правонарушения и никого не задерживали.

Также он рассказал, что активисты применили в сторону полицейских слезоточивый газ.

"Все эти факты задокументированы, им будет дана правовая оценка с точки зрения административного и уголовного права", - пояснил Шевченко.

Напомним:

  • 14 апреля активисты пришли под ГПУ и МВД требовать отставки руководителей ведомств.
  • Здание Генпрокуратуры митингующие огородили лентой с призывами об отставке Юрия Луценко и двинулись к МВД.
  • Вход в министерство также пытались обмотать, однако правоохранители оттеснили активистов.
  • На месте происшествия произошла потасовка, во время которой правоохранители огородили голову "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, но через несколько минут его отпустили.
  • 20 общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Украинская правда

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Темы: МВД ЕС ЦПК активисты


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