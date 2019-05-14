В МВД оправдываются: толкали активистов, чтобы защитить флаг ЕС

Правоохранители не позволили активистам у Министерства внутренних дел поклеить ленту на металлический флагшток с флагом Европейского союза, потому что это государственное имущество, которое могли повредить.

Об этом в комментарии УП сообщил директор департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко.

Шевченко отметил, что сооружение МВД вместе с его элементами, такими как мачты, перед центральным входом с государственным флагом Украины, флагом ЕС и эмблемой МВД являются государственным имуществом.

"Их порча и повреждение путем оклейки или нецелевое использование как подпорка под их неуклюжую и ложную наглядную агитацию является административным правонарушением", - пояснил он.

Директор департамента коммуникаций МВД сообщил, что на мачте, на которую пытались привязать ленту активисты, висел флаг ЕС.

По словам Шевченко, правоохранители пресекли правонарушения и никого не задерживали.

Также он рассказал, что активисты применили в сторону полицейских слезоточивый газ.

"Все эти факты задокументированы, им будет дана правовая оценка с точки зрения административного и уголовного права", - пояснил Шевченко.

Напомним: