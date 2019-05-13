Порошенко таємно дав Демчині звання генерал-полковника – ЦПК

Президент Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.

Про це повідомив голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін в Facebook.

"Таємним указом Порошенко присвоїв генерал-полковника Павлу Демчині – головному СБУшному "борцю" з корупцією. Точно на парламентських виборах переможе", - написав він.

У коментарі "Українській правді" Шабунін додав, що отримав таку інформацію від джерел в Адміністрації президента ще 7 травня.

"Українська правда" звернулася по коментарі до прес-служби президента.

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