Порошенко таємно дав Демчині звання генерал-полковника – ЦПК

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Понеділок, 13 травня 2019, 11:03

Президент Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.

Про це повідомив голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін в Facebook.

"Таємним указом Порошенко присвоїв генерал-полковника Павлу Демчині – головному СБУшному "борцю" з корупцією. Точно на парламентських виборах переможе", - написав він.

У коментарі "Українській правді" Шабунін додав, що отримав таку інформацію від джерел в Адміністрації президента ще 7 травня.

"Українська правда" звернулася по коментарі до прес-служби президента.

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Нагадаємо:

  • НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   
  • У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.
  • Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.
  • "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.
  • 13 вересня 2018 року Демчина заявив, що йому готують "злочинну" підозру. 
  • 14 вересня 2018 року НАБУ підтвердило, що підготувало повідомлення Демчині про підозру в незаконному збагаченні. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.
  • Згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
  • Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
  • 9 травня президент Петро Порошенко присвоїв главі СБУ Василю Грицаку звання "Герой України" та удостоїв його ордена "Золота Зірка".

Українська правда

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Теми: Порошенко СБУ


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