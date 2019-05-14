Рада розблокувала закон про мову, його підписав Парубій

Верховна Рада відхилила чотири проекти постанов про скасування рішення парламенту про прийняття в цілому закону України про функціонування української мови як державної.

Таким чином були усунуті перепони для підписання цього закону і спікер Ради Андрій Парубій підписав відповідний документ.

Так, на розгляді парламенту було чотири постанови про скасування закону про мову, які були подані представниками "Опозиційного блоку", Вадимом Новинським, Олександром Вілкулом, Нестором Шуфричем, Олександром Долженковим та іншими.

Автори, постанов виступаючи у Раді, скаржилися, що ухвалений закон про мову нібито порушує Конституцію у частині використання російської та інших мов, заявляли, що під час його голосування були факти кнопкодавства, заявляли про загрозу "інквізиції" і обіцяли скасування документу через Конституційний суд.

Представники інших фракцій, які також висловилися у залі парламенту наголошували на необхідності підписати закон і закликали не поширювати фейки.

Так, за постанови голосували лише 34 нардепи, з необхідних 226.

Після цього, Парубій заявив, що відкритий шлях для підписання закону.

фото з Facebook А. Парубія

За його словами, від самого початку реєстрації цього законопроекту, "всі сили пекла" виступили проти нього, але зіткнулися з професійною командою, яка працювала у парламенті.

Він подякував всім, хто працював над законом за "титанічно проведену роботу, яка показала якісний і професійний результат".

фото з Facebook А. Парубія

"Хочу попередити всіх тих, хто думає, що політична кон'юнктура змінилася. Які вже сьогодні планують реванш. Погрожують нам судами і відміною закону. Послухайте мене уважно всі ті, хто думає, що це буде можливо", - заявив Парубій.

"Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію чи закону про мову, чи декомунізацію, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу. І могутню воля українського народу", - сказав він, додавши, що говорить це як громадянин України, а не як спікер парламенту.

Голова Ради підкреслив, що жодна ревізія "надбань парламенту 8 скликання" не буде допущена, після чого підписав закон і передав його на підпис чинному президенту Петру Порошенко.

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