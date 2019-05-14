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Рада разблокировала закон о языке, его подписал Парубий

Вторник, 14 мая 2019, 13:22
Рада разблокировала закон о языке, его подписал Парубий

Верховная Рада отклонила четыре проекта постановлений об отмене решения парламента о принятии в целом закона Украины о функционировании украинского языка как государственного.

Таким образом были устранены препятствия для подписания этого закона и спикер Рады Андрей Парубий подписал соответствующий документ.

Так, на рассмотрении парламента было четыре постановления об отмене закона о языке, которые были поданы представителями "Оппозиционного блока", Вадимом Новинским, Александром Вилкулом, Нестором Шуфричем, Александром Долженковым и другими.

Авторы, постановлений выступая в Раде, жаловались, что принятый закон о языке якобы нарушает Конституцию в части использования русского и других языков, заявляли, что во время его голосования были факты кнопкодавства, заявляли об угрозе "инквизиции" и обещали отмену документа через Конституционный суд.

Представители других фракций, которые также высказались в зале парламента, говорили о необходимости подписать закон и призвали не распространять фейки.

Так, за постановления голосовали лишь 34 нардепа, при необходимых 226.

После этого, Парубий заявил, что открыт путь для подписания закона.

 
фото с Facebook А. Парубия

По его словам, с начала регистрации этого законопроекта, "все силы ада" выступили против него, но столкнулись с профессиональной командой, которая работала в парламенте.

Он поблагодарил всех, кто работал над законом за "титанически проведенную работу, которая показала качественный и профессиональный результат".

 
фото с Facebook А. Парубия

"Хочу предупредить всех тех, кто думает, что политическая конъюнктура изменилась. Уже сегодня планируют реванш. Угрожают нам судами и отменой закона. Послушайте меня внимательно все те, кто думает, что это будет возможно", - заявил Парубий.

"Как только вы коснетесь и попробуете делать ревизию или закона о языке, или декоммунизации, или вопроса церкви, вы ощутите весь гнев украинского народа. И мощную воля украинского народа", - сказал он, добавив, что говорит это как гражданин Украины, а не как спикер парламента.

Председатель Рады подчеркнул, что ни одна ревизия "достижений парламента 8 созыва" не будет допущена, после чего подписал закон и передал его на подпись действующему президенту Петру Порошенко.

Напомним:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаязыкПарубий
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