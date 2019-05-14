Луценко особисто мені розголошував таємницю гучної справи – Лещенко

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Вівторок, 14 травня 2019, 17:31

Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко особисто розкривав дані слідства в одній з резонансних справ, що вплинуло на політичний ландшафт в Україні.

Про це народний депутат сказав на брифінгу 14 травня.

"Юрій Луценко в стінах українського парламенту особисто мені розголошував дані досудового слідства в одній з найбільш резонансних справ останніх 5 років, яка стосувалася найвищого керівництва України, і яка призвела до конфлікту всередині коаліції, і яка призвела до серйозних політичних наслідків в Україні", - заявив нардеп.

Лещенко додав, що Луценко добре знає, про яку справу йдеться.

За словами Лещенка, він готовий отримати підозру і покарання щодо розголошення даних слідства, але у комплексі зі ще однією справою, у якій сам Луценко може стати об’єктом розслідування.

"Я готовий дати всі свідчення як свідок, в якій саме справі Луценко особисто зливав дані досудового слідства, як ця справа вплинула на весь політичний ландшафт в Україні, а це одна з найбільш резонансних справ останніх років в Україні", - заявив Лещенко.

Нардеп заявив, що у цій справі готовий співпрацювати зі слідством.

"Хочу, щоб Юрій Луценко дав відповіді на питання, які стосуються цієї гучної справи, про яку ми поки не говоримо, але яка багато чого зробила в українській політиці і правоохоронній системі", - сказав він.

Нагадаємо: 

  • 14 травня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікації про так звану чорну касу Януковича.
  • 25 січня адвокат Масі Найєм поскаржився до Державного бюро розслідувань на генерального прокурора Юрія Луценка через нібито розголошення даних досудового слідства у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Луценко Лещенко Верховна Рада коаліція


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