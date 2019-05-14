Луценко особисто мені розголошував таємницю гучної справи – Лещенко
Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що генеральний прокурор Юрій Луценко особисто розкривав дані слідства в одній з резонансних справ, що вплинуло на політичний ландшафт в Україні.
Про це народний депутат сказав на брифінгу 14 травня.
"Юрій Луценко в стінах українського парламенту особисто мені розголошував дані досудового слідства в одній з найбільш резонансних справ останніх 5 років, яка стосувалася найвищого керівництва України, і яка призвела до конфлікту всередині коаліції, і яка призвела до серйозних політичних наслідків в Україні", - заявив нардеп.
Лещенко додав, що Луценко добре знає, про яку справу йдеться.
За словами Лещенка, він готовий отримати підозру і покарання щодо розголошення даних слідства, але у комплексі зі ще однією справою, у якій сам Луценко може стати об’єктом розслідування.
"Я готовий дати всі свідчення як свідок, в якій саме справі Луценко особисто зливав дані досудового слідства, як ця справа вплинула на весь політичний ландшафт в Україні, а це одна з найбільш резонансних справ останніх років в Україні", - заявив Лещенко.
Нардеп заявив, що у цій справі готовий співпрацювати зі слідством.
"Хочу, щоб Юрій Луценко дав відповіді на питання, які стосуються цієї гучної справи, про яку ми поки не говоримо, але яка багато чого зробила в українській політиці і правоохоронній системі", - сказав він.
Нагадаємо:
- 14 травня Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардепу Сергію Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікації про так звану чорну касу Януковича.
- 25 січня адвокат Масі Найєм поскаржився до Державного бюро розслідувань на генерального прокурора Юрія Луценка через нібито розголошення даних досудового слідства у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.