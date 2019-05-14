Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия – Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко лично раскрывал данные следствия в одном из резонансных дел, что повлияло на политический ландшафт в Украине.

Об этом народный депутат сказал на брифинге 14 мая.

"Юрий Луценко в стенах украинского парламента лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел последних 5 лет, которое касалось высшего руководства Украины, и которое привело к конфликту внутри коалиции, и которое привело к серьезным политическим последствиям в Украине", - заявил нардеп.

Лещенко добавил, что Луценко хорошо знает, о каком деле идет речь.

По словам Лещенко, он готов получить подозрение и наказание в отношении разглашения данных следствия, но в комплексе с еще одним делом, в котором сам Луценко может стать объектом расследования.

"Я готов дать все показания в качестве свидетеля, в какой именно деле Луценко лично сливал данные досудебного следствия, как это дело повлияло на весь политический ландшафт в Украине, а это одно из самых резонансных дел последних лет в Украине", - заявил Лещенко.

Нардеп заявил, что в этом деле готов сотрудничать со следствием.

"Хочу, чтобы Юрий Луценко ответил на вопросы, касающиеся этого громкого дела, о котором мы пока не говорим, но которое много сделало в украинской политике и правоохранительной системе", - сказал он.

Напомним: