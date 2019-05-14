Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко лично мне разглашал данные досудебного следствия – Лещенко

Вторник, 14 мая 2019, 17:31

Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко лично раскрывал данные следствия в одном из резонансных дел, что повлияло на политический ландшафт в Украине.

Об этом народный депутат сказал на брифинге 14 мая.

"Юрий Луценко в стенах украинского парламента лично мне разглашал данные досудебного следствия в одном из самых резонансных дел последних 5 лет, которое касалось высшего руководства Украины, и которое привело к конфликту внутри коалиции, и которое привело к серьезным политическим последствиям в Украине", - заявил нардеп.

Лещенко добавил, что Луценко хорошо знает, о каком деле идет речь.

По словам Лещенко, он готов получить подозрение и наказание в отношении разглашения данных следствия, но в комплексе с еще одним делом, в котором сам Луценко может стать объектом расследования.

"Я готов дать все показания в качестве свидетеля, в какой именно деле Луценко лично сливал данные досудебного следствия, как это дело повлияло на весь политический ландшафт в Украине, а это одно из самых резонансных дел последних лет в Украине", - заявил Лещенко.

Нардеп заявил, что в этом деле готов сотрудничать со следствием.

"Хочу, чтобы Юрий Луценко ответил на вопросы, касающиеся этого громкого дела, о котором мы пока не говорим, но которое много сделало в украинской политике и правоохранительной системе", - сказал он.

Напомним:

  • 14 мая Генпрокурор Юрий Луценко заявил что нардепу Сергею Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
  • 25 января адвокат Маси Найем пожаловался в Государственное бюро расследований на генерального прокурора Юрия Луценко за якобы разглашение данных досудебного следствия по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоЛещенкоВерховная Радакоалиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: