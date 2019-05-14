Поліція затримала чоловіка, який облив Шабуніна зеленкою
Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив зеленкою голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.
У рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу, правоохоронці розшукували підозрюваного.
"У результаті 14 травня, київські оперативники затримали підозрюваного - уродженця Івано-Франківської області, 1996 року народження", - розповіли у поліції.
Наразі правопорушник надає пояснення слідчим. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо:
- 17 липня 2018 року вранці біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрались протестувальники, одні з яких вимагали відставки керівника відомства Назара Холодницького, інші – залишити його на роботі.
- Виникло протистояння, під час якого облили зеленкою Шабуніна. Він отримав хімічний опік очей.
- Поліція затримала двох нападників на голову ЦПК, склала на них адміністративні протоколи за дрібне хуліганство і відпустила.
- Пізніше генпрокурор Юрій Луценко доручив відкрити кримінальне провадження через облиття зеленкою Віталія Шабуніна.
- Через сутички під САП, зокрема, через напад на Шабуніна, відкрили кримінальну справу про хуліганство.
- Представники Центру протидії корупції розповіли, що ідентифікували нападників на голову ЦПК.
- У Центрі нападників пов’язують із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.
- За їхньою інформацією, у Шабуніна кинув зеленку активіст "Братства" Дмитра Корчинського Ростислав Федорко. У ЗМІ повідомлялося, що він був у команді агітаторів під час передвиборчої кампанії Іллі Киви в народні депутати.
- Як свідчив розшуковий файл на сайті МВС, Федорко перебував у розшуку.
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