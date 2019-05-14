Поліція затримала чоловіка, який облив Шабуніна зеленкою

Правоохоронці затримали у Києві чоловіка, якого підозрюють у тому, що він облив зеленкою голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

У рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу, правоохоронці розшукували підозрюваного.

"У результаті 14 травня, київські оперативники затримали підозрюваного - уродженця Івано-Франківської області, 1996 року народження", - розповіли у поліції.

Наразі правопорушник надає пояснення слідчим. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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