Полиция задержала мужчину, который облил Шабунина зеленкой

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, которого подозревают в том, что он облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

В рамках расследования уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, правоохранители разыскивали подозреваемого.

"В результате 14 мая, киевские оперативники задержали подозреваемого - уроженца Ивано-Франковской области, 1996 года рождения", - рассказали в полиции.

Сейчас правонарушитель оказывает объяснения следователям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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