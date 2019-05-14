Полиция задержала мужчину, который облил Шабунина зеленкой
Вторник, 14 мая 2019, 22:34
Правоохранители задержали в Киеве мужчину, которого подозревают в том, что он облил зеленкой главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
В рамках расследования уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса, правоохранители разыскивали подозреваемого.
"В результате 14 мая, киевские оперативники задержали подозреваемого - уроженца Ивано-Франковской области, 1996 года рождения", - рассказали в полиции.
Сейчас правонарушитель оказывает объяснения следователям. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напоминаем:
- 17 июля 2018 года утром у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрались протестующие, одни из которых требовали отставки руководителя ведомства Назара Холодницкого, другие - оставить его на работе.
- Возникло противостояние, во время которого облили зеленкой Шабунина. Он получил химический ожог глаз.
- Полиция задержала двух нападавших на главу ЦПК, составила на них административные протоколы за мелкое хулиганство и отпустила. Им грозит штраф или исправительные работы.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко поручил открыть уголовное производство из-за обливания зеленкой Виталия Шабунина.
- Из-за столкновений под САП, в частности, из-за нападения на Шабунина, возбудили уголовное дело о хулиганстве.
- Представители Центра противодействия коррупции рассказали, что идентифицировали нападавших на голову ЦПК.
- В Центре нападаваших связывают с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
- По их информации, в Шабунина бросил зеленку активист "Братства" Дмитрия Корчинского Ростислав Федорко. В СМИ сообщалось, что он был в команде агитаторов во время предвыборной кампании Ильи Кивы в народные депутаты.
- Как показывал розыскной файл на сайте МВД, Федорко находился в розыске.