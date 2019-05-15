Радник Порошенка прокоментував можливість відкликання томосу

Директор Національного інституту стратегічних досліджень та радник президента Петра Порошенка Ростислав Павленко заявив, що томос про автокефалію не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не буде наполягати на внесенні змін до документа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може", – сказав він.

Коментуючи слова почесного патріарха Філарета, який заявив, що "Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату", Павленко зазначив, що "президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини".

За його словами, 15 грудня 2018 року (перед проведення Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ – ред.) було ліквідовано Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат.

"Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує", – сказав Павленко.

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