Советник Порошенко прокомментировал возможность отзыва томоса

Директор Национального института стратегических исследований и советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко заявил, что томос об автокефалии не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ ек будет настаивать на внесении изменений в документ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"И в томосе, и в уставе церкви имеется положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с томосом и уставом. Если не будет нарушено условий томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений томоса изменения, то ни о каком отзыве не может быть и речи", - сказал он.

Комментируя слова почетного патриарха Филарета, который заявил, что "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", Павленко отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения".

По его словам, 15 декабря 2018 года (перед проведения Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ - ред.) был ликвидирован Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть объединение различных религиозных организаций, которые составляют Киевский патриархат.

"Решение об этом было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года, после получения томоса завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", - сказал Павленко.

Напомним: