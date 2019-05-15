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Советник Порошенко прокомментировал возможность отзыва томоса

Среда, 15 мая 2019, 13:48
Советник Порошенко прокомментировал возможность отзыва томоса

Директор Национального института стратегических исследований и советник президента Петра Порошенко Ростислав Павленко заявил, что томос об автокефалии не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ ек будет настаивать на внесении изменений в документ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"И в томосе, и в уставе церкви имеется положение о том, что все, что происходит в независимой украинской церкви, должно происходить в соответствии с томосом и уставом. Если не будет нарушено условий томоса, если церковь не будет пересматривать его и не будет вносить относительно положений томоса изменения, то ни о каком отзыве не может быть и речи", - сказал он.

Комментируя слова почетного патриарха Филарета, который заявил, что "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата", Павленко отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения".

По его словам, 15 декабря 2018 года (перед проведения Объединительного собора, результатом которого стало создание ПЦУ - ред.) был ликвидирован Киевский патриархат как религиозное объединение, то есть объединение различных религиозных организаций, которые составляют Киевский патриархат.

"Решение об этом было принято Поместным собором Киевского патриархата, и Министерство культуры в январе уже этого года, после получения томоса завершило все необходимые процедуры, установив, что ни фактически, ни юридически Киевский патриархат как церковь не существует", - сказал Павленко.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
  • На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
  • В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
  • 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
  • В свою очередь предстоятель ПЦУ Епифаний утверждает, что раскола в Православной церкви Украины нет и не будет.

Темы: Порошенкоцерковьтомос
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