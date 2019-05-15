Адвокат про стан Сенцова після голодування: почуває себе відмінно
Середа, 15 травня 2019, 14:39
Адвокат ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, заявив про покращення стану здоров’я свого підзахисного.
Про це повідомляє Крим.Реалії
За його словами, наразі вже можна не турбуватися щодо фізичного стану Сенцова.
"Зараз він поправився до 90 кілограмів і почуває себе відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація пройшла успішно", - сказав захисник.
При цьому він наголосив, що це індивідуальна особливість організму і у Сенцова він зміг відновитися, а в інших – він може цього не зробити.
"Тому йому пощастило", – вважає Дінзе.
Адвокат додав, що зараз психологічний стан у Сенцова "чудовий через те, що він постійно займається чимось творчим".
Нагадаємо:
- 10 травня виповнюється 5 років з дня арешту Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
- Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка в Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 21 грудня 2018 року стало відомо, що Сенцова перевели з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі "до загону для подальшого відбування покарання".
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.
- У січні Сенцов у листі до першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко повідомив, що дописав новий роман у російській в’язниці.