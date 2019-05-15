Адвокат про стан Сенцова після голодування: почуває себе відмінно

Адвокат ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, Дмитро Дінзе, заявив про покращення стану здоров’я свого підзахисного.

Про це повідомляє Крим.Реалії

За його словами, наразі вже можна не турбуватися щодо фізичного стану Сенцова.

"Зараз він поправився до 90 кілограмів і почуває себе відмінно. Єдине, у нього є хронічні захворювання, які дають періодично про себе знати. Реабілітація пройшла успішно", - сказав захисник.

При цьому він наголосив, що це індивідуальна особливість організму і у Сенцова він зміг відновитися, а в інших – він може цього не зробити.

"Тому йому пощастило", – вважає Дінзе.

Адвокат додав, що зараз психологічний стан у Сенцова "чудовий через те, що він постійно займається чимось творчим".

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