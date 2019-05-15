Адвокат о состоянии Сенцова после голодовки: чувствует себя отлично

Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, заявил об улучшении состояния здоровья своего подзащитного.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По его словам, сейчас уже можно не беспокоиться относительно физического состояния Сенцова.

"Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно", - сказал защитник.

При этом он подчеркнул, что это индивидуальная особенность организма и у Сенцова он смог восстановиться, а у других - он может этого не сделать.

"Поэтому ему повезло", - считает Динзе.

Адвокат добавил, что сейчас психологическое состояние Сенцова "замечательное из-за того, что он постоянно занимается чем-то творческим".

Напомним: