Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат о состоянии Сенцова после голодовки: чувствует себя отлично

Среда, 15 мая 2019, 14:39

Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, заявил об улучшении состояния здоровья своего подзащитного.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По его словам, сейчас уже можно не беспокоиться относительно физического состояния Сенцова.

"Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно", - сказал защитник.

При этом он подчеркнул, что это индивидуальная особенность организма и у Сенцова он смог восстановиться, а у других - он может этого не сделать.

"Поэтому ему повезло", - считает Динзе.

Адвокат добавил, что сейчас психологическое состояние Сенцова "замечательное из-за того, что он постоянно занимается чем-то творческим".

Напомним:

  • 10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко.
  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
  • В январе 2019 года Сенцов сообщил в письме к первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, что дописал новый роман в российской тюрьме.

Темы: СенцовполитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: