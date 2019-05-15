Адвокат о состоянии Сенцова после голодовки: чувствует себя отлично
Адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, заявил об улучшении состояния здоровья своего подзащитного.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
По его словам, сейчас уже можно не беспокоиться относительно физического состояния Сенцова.
"Сейчас он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Единственное, у него есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать. Реабилитация прошла успешно", - сказал защитник.
При этом он подчеркнул, что это индивидуальная особенность организма и у Сенцова он смог восстановиться, а у других - он может этого не сделать.
"Поэтому ему повезло", - считает Динзе.
Адвокат добавил, что сейчас психологическое состояние Сенцова "замечательное из-за того, что он постоянно занимается чем-то творческим".
Напомним:
- 10 мая исполняется 5 лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко.
- Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
- В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
- В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
- В январе 2019 года Сенцов сообщил в письме к первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко, что дописал новый роман в российской тюрьме.