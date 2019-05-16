Російська шпигунка Бутіна оскаржила вирок американського суду
Четвер, 16 травня 2019, 02:11
Росіянка Марія Бутіна, яку суд США визнав винною у змові з метою незаконної роботи на уряд РФ, подала апеляцію.
Про це повідомляє AFP.
Зазначається, що Бутіна, яку суд засудив до 18 місяців ув'язнення, назвала вирок "абсурдним".
"Я не очікувала такого жорстокого покарання. Це абсолютно абсурдно. Це величезна ганьба для системи правосуддя США", - сказала вона журалістам у квітні після винесення вироку.
В інтерв'ю з в'язниці з радіомережею NPR минулого тижня росіянка заявила, що була залучена до "громадянської дипломатії".
"Я ніколи не приховую свою любов до своєї батьківщини, ні до цієї країни. Я люблю обидві країни, і будувала мир", - сказала Бутіна.
Нагадаємо:
- У п'ятницю, 26 квітня, суд у Вашингтоні засудив росіянку Марію Бутіну, яку звинувачують у шпигунстві на користь Кремля, до 18 місяців в’язниці та депортації до Росії після закінчення відбуття покарання.
- Американські прокурори просили саме 18 місяців тюрми для Бутіної.
- Марію Бутіну затримали 15 липня 2018 року у Вашингтоні за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
- Росіянці висунули ще одне звинувачення в тому, що вона намагалася налагодити зв'язки з "американською організацією, яка бореться за посилення прав на володіння зброєю з метою просування інтересів Російської Федерації". Вона визнала провину.
- У 2014 році Бутіна агітувала мешканців українського Донбасу за створення т.зв. "Новоросії".