Росіянка Марія Бутіна, яку суд США визнав винною у змові з метою незаконної роботи на уряд РФ, подала апеляцію.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що Бутіна, яку суд засудив до 18 місяців ув'язнення, назвала вирок "абсурдним".

"Я не очікувала такого жорстокого покарання. Це абсолютно абсурдно. Це величезна ганьба для системи правосуддя США", - сказала вона журалістам у квітні після винесення вироку.

В інтерв'ю з в'язниці з радіомережею NPR минулого тижня росіянка заявила, що була залучена до "громадянської дипломатії".

"Я ніколи не приховую свою любов до своєї батьківщини, ні до цієї країни. Я люблю обидві країни, і будувала мир", - сказала Бутіна.

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