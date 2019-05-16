Российская шпионка Бутина обжаловала приговор американского суда

Россиянка Мария Бутина, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, подала апелляцию.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Бутина, которую суд приговорил к 18 месяцам заключения, назвала приговор "абсурдным".

"Я не ожидала такого жестокого наказания. Это абсолютно абсурдно. Это огромный позор для системы правосудия США", - сказала она журалистам в апреле после вынесения приговора.

В интервью из тюрьмы с радиосетью NPR на прошлой неделе россиянка заявила, что была вовлечена в "гражданскую дипломатию".

"Я никогда не скрываю свою любовь к своей родине, ни к этой стране. Я люблю обе страны, и строила мир", - сказала Бутина.

Напомним: