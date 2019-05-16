Российская шпионка Бутина обжаловала приговор американского суда
Россиянка Мария Бутина, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, подала апелляцию.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что Бутина, которую суд приговорил к 18 месяцам заключения, назвала приговор "абсурдным".
"Я не ожидала такого жестокого наказания. Это абсолютно абсурдно. Это огромный позор для системы правосудия США", - сказала она журалистам в апреле после вынесения приговора.
В интервью из тюрьмы с радиосетью NPR на прошлой неделе россиянка заявила, что была вовлечена в "гражданскую дипломатию".
"Я никогда не скрываю свою любовь к своей родине, ни к этой стране. Я люблю обе страны, и строила мир", - сказала Бутина.
Напомним:
- В пятницу, 26 апреля, суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания.
- Американские прокуроры просили именно 18 месяцев тюрьмы для Бутиной.
- Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
- Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации". Она признала вину.
- В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".
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