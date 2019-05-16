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Российская шпионка Бутина обжаловала приговор американского суда

Четверг, 16 мая 2019, 02:11

Россиянка Мария Бутина, которую суд США признал виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, подала апелляцию.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что Бутина, которую суд приговорил к 18 месяцам заключения, назвала приговор "абсурдным".

"Я не ожидала такого жестокого наказания. Это абсолютно абсурдно. Это огромный позор для системы правосудия США", - сказала она журалистам в апреле после вынесения приговора.

В интервью из тюрьмы с радиосетью NPR на прошлой неделе россиянка заявила, что была вовлечена в "гражданскую дипломатию".

"Я никогда не скрываю свою любовь к своей родине, ни к этой стране. Я люблю обе страны, и строила мир", - сказала Бутина.

Напомним:

  • В пятницу, 26 апреля, суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля, к 18 месяцам тюрьмы и депортации в Россию после окончания отбывания наказания.
  • Американские прокуроры просили именно 18 месяцев тюрьмы для Бутиной.
  • Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России.
  • Россиянке выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации". Она признала вину.
  • В 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".

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Темы: СШАРосcия
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