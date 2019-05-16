Штаб Зеленського про дату інавгурації: Вирішили насолити українцям

Призначенням інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня частина депутатів вирішила "насолити українському народу" і створила проблеми для закордонних гостей.

Про це заявивши радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Частина народних депутатів вирішили піти будь-яким шляхом, аби не підтримати пропозиції президента країни (Зеленського – ред.) і тих людей України, які його підтримали на виборах", - сказав він.

Крім того, Разумков вважає, що парламент створив величезний дискомфорт для мешканців Києва, призначивши інавгурацію не в вихідний день, а на перший день робочого тижня.

Він переконаний, що і запрошеним міжнародним делегація було б набагато зручніше підлаштуватися під вихідний день і скорегувати свої графіки.

На думку Разумкова, таким рішенням частина народних депутатів шкодить іміджу України.

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