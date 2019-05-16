Штаб Зеленского про дату инаугурации: Решили насолить украинцам

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Четверг, 16 мая 2019, 11:54

Назначением инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая часть депутатов решила "насолить украинскому народу" и создала проблемы для зарубежных гостей.

Об этом заявил советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского – ред.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он.

Кроме того, Разумков считает, что парламент создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Он убежден, что и приглашенным международным делегациям было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

По мнению Разумкова, таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

Напомним: 

  • 16 мая Верховная Рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.
  • Сам Зеленский требовал провести инаугурацию 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.

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Темы: Зеленский инаугурация


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