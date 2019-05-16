Перша леді дала пораду Зеленській

Перша леді України Марина Порошенко порадила своїй наступниці Олені Зеленській робите те, до чого спонукає душа.

Про це вона сказала в інтерв’ю "НВ".

"Я хочу побажати, щоб вона (Зеленська — ред.) не прислуховувалася до порад якихось політтехнологів чи протоколістів, а робила те, до чого її спонукає її душа", - побажала Порошенко наступниці.

За словами Порошенко, перша леді має відчувати дотичність до свого проекту, щоб досягти результату.

"Коли вона бачить, що не може чогось не робити, тільки з такими емоціями і з таким внутрішнім відчуттям своєї дотичності до якогось проекту можна досягти гарних результатів", - додала перша леді.

Порошенко також назвала результат виборів президента у 2019 році передбачуваним.

Нагадаємо: