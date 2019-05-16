Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перша леді дала пораду Зеленській

Четвер, 16 травня 2019, 15:05
Перша леді дала пораду Зеленській

Перша леді України Марина Порошенко порадила своїй наступниці Олені Зеленській робите те, до чого спонукає душа.

Про це вона сказала в інтерв’ю "НВ".

"Я хочу побажати, щоб вона (Зеленська — ред.) не прислуховувалася до порад якихось політтехнологів чи протоколістів, а робила те, до чого її спонукає її душа", - побажала Порошенко наступниці.

За словами Порошенко, перша леді має відчувати дотичність до свого проекту, щоб досягти результату.

"Коли вона бачить, що не може чогось не робити, тільки з такими емоціями і з таким внутрішнім відчуттям своєї дотичності до якогось проекту можна досягти гарних результатів", - додала перша леді.

Порошенко також назвала результат виборів президента у 2019 році передбачуваним.

Нагадаємо: 

  • Раніше Зеленська заявляла, що "статус першої леді - це страшно".
  • Зеленська заявила, що хотіла би залишитися поза інформаційним полем і надалі займатися своєю роботою у "Студії Квартал 95". 
  • Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена заявила, що її чоловік не готовий йти на поступки президенту Росії Володимиру Путіну, але готовий вести переговори з РФ в присутності міжнародних лідерів.
  • Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10.00.

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленськийвиборивибори президента 2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Зеленський прибув до Праги
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: