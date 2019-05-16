Перша леді дала пораду Зеленській
Перша леді України Марина Порошенко порадила своїй наступниці Олені Зеленській робите те, до чого спонукає душа.
Про це вона сказала в інтерв’ю "НВ".
"Я хочу побажати, щоб вона (Зеленська — ред.) не прислуховувалася до порад якихось політтехнологів чи протоколістів, а робила те, до чого її спонукає її душа", - побажала Порошенко наступниці.
За словами Порошенко, перша леді має відчувати дотичність до свого проекту, щоб досягти результату.
"Коли вона бачить, що не може чогось не робити, тільки з такими емоціями і з таким внутрішнім відчуттям своєї дотичності до якогось проекту можна досягти гарних результатів", - додала перша леді.
Порошенко також назвала результат виборів президента у 2019 році передбачуваним.
Нагадаємо:
- Раніше Зеленська заявляла, що "статус першої леді - це страшно".
- Зеленська заявила, що хотіла би залишитися поза інформаційним полем і надалі займатися своєю роботою у "Студії Квартал 95".
- Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського Олена заявила, що її чоловік не готовий йти на поступки президенту Росії Володимиру Путіну, але готовий вести переговори з РФ в присутності міжнародних лідерів.
- Інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10.00.
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