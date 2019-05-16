Первая леди дала совет Зеленской
Первая леди Украины Марина Порошенко посоветовала своей преемнице Елене Зеленской делать то, к чему побуждает душа.
Об этом она сказала в интервью "НВ".
"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала Порошенко преемнице.
По словам Порошенко, первая леди должна чувствовать причастность к своему проекту, чтобы достичь результата.
"Когда она видит, что не может чего-то не делать, только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своей соприкосновенности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов", - добавила первая леди.
Порошенко также назвала результат выборов президента в 2019 году предсказуемым.
Напомним:
- Ранее Зеленская заявляла, что "статус первой леди - это страшно".
- Зеленская заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".
- Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж не готов идти на уступки президенту России Владимиру Путину, но готов вести переговоры с РФ в присутствии международных лидеров.
- Инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10.00.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua