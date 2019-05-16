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Первая леди дала совет Зеленской

Четверг, 16 мая 2019, 15:05
Первая леди дала совет Зеленской

Первая леди Украины Марина Порошенко посоветовала своей преемнице Елене Зеленской делать то, к чему побуждает душа.

Об этом она сказала в интервью "НВ".

"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала Порошенко преемнице.

По словам Порошенко, первая леди должна чувствовать причастность к своему проекту, чтобы достичь результата.

"Когда она видит, что не может чего-то не делать, только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своей соприкосновенности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов", - добавила первая леди.

Порошенко также назвала результат выборов президента в 2019 году предсказуемым.

Напомним:

  • Ранее Зеленская заявляла, что "статус первой леди - это страшно".
  • Зеленская заявила, что хотела бы остаться вне информационного поля и в дальнейшем заниматься своей работой в "Студии Квартал 95".
  • Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж не готов идти на уступки президенту России Владимиру Путину, но готов вести переговоры с РФ в присутствии международных лидеров.
  • Инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10.00.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвиборывыборы президента 2019
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