Первая леди дала совет Зеленской

Первая леди Украины Марина Порошенко посоветовала своей преемнице Елене Зеленской делать то, к чему побуждает душа.

Об этом она сказала в интервью "НВ".

"Я хочу пожелать, чтобы она (Зеленская - ред.) не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала Порошенко преемнице.

По словам Порошенко, первая леди должна чувствовать причастность к своему проекту, чтобы достичь результата.

"Когда она видит, что не может чего-то не делать, только с такими эмоциями и с таким внутренним ощущением своей соприкосновенности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов", - добавила первая леди.

Порошенко также назвала результат выборов президента в 2019 году предсказуемым.

Напомним: