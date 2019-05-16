Порошенко звернувся до Зеленського з приводу закону про мову

Президент Петро Порошенко закликав нову владу дотримуватися букви і духу закону про українську мову, який напередодні підписав глава держави.

Про це він сказав 16 травня, виступаючи на церемонії закриття конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

"Сподіваюся, що і нова влада, уважно вивчивши текст закону, підтримає і його дух, і його букву", - заявив Порошенко.

За його словами, "закиди, ніби цей закон применшує права іншомовних громадян, є абсолютно безпідставними", бо для цих громадян існує закон про мови національних меншин, а Конституція захищає їхні права.

Порошенко також назвав "закон стимулюючим та мотивуючим".

Президент наголосив, що робота над законом тривала не один рік, відбулася дуже широка дискусія по всій Україні і за її межами.

Порошенко також сказав, що парламент зробив правильно, коли вирішив розглядати закон вже після президентських виборів.

"Так і сталося – після 21 квітня. Це наочний доказ того, що цей закон для нас не був предметом політичної кон’юнктури. Це питання державотворення", - зазначив Порошенко.

На його думку, документ вивірений настільки, щоби жодна політична сила не мала підстав ініціювати його перегляд.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП"Mova is… Закон про мову у цифрах".

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