Порошенко обратился к Зеленскому по поводу закона о языке
Президент Петр Порошенко призвал новые власти следовать букве и духу закона об украинском языке, который накануне подписал глава государства.
Об этом он сказал 16 мая, выступая на церемонии закрытия конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.
"Надеюсь, что и новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и его букву", - заявил Порошенко.
По его словам, "упреки, что этот закон приуменьшает права иностранных граждан, являются абсолютно безосновательными", потому что для этих граждан существует закон о языках национальных меньшинств, а Конституция защищает их права.
Порошенко также назвал "закон стимулирующим и мотивирующим".
Он подчеркнул, что работа над законом продолжалась не один год, состоялась очень широкая дискуссия по всей Украине и за ее пределами.
Порошенко также сказал, что парламент сделал правильно, когда решил рассматривать закон уже после президентских выборов.
"Так и произошло - после 21 апреля. Это наглядное доказательство того, что этот закон для нас не был предметом политической конъюнктуры. Это вопрос государства", - отметил Порошенко.
По его мнению, документ выверенный настолько, чтобы ни одна политическая сила не имела оснований инициировать его пересмотр.
Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП"Mova is... Закон о языке в цифрах".
Напомним:
- Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
- 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
- За это решение проголосовали 278 парламентариев.
- Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
- В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
- В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.