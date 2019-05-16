Порошенко обратился к Зеленскому по поводу закона о языке

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Четверг, 16 мая 2019, 16:03

Президент Петр Порошенко призвал новые власти следовать букве и духу закона об украинском языке, который накануне подписал глава государства.

Об этом он сказал 16 мая, выступая на церемонии закрытия конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика.

"Надеюсь, что и новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и его букву", - заявил Порошенко.

По его словам, "упреки, что этот закон приуменьшает права иностранных граждан, являются абсолютно безосновательными", потому что для этих граждан существует закон о языках национальных меньшинств, а Конституция защищает их права.

Порошенко также назвал "закон стимулирующим и мотивирующим".

Он подчеркнул, что работа над законом продолжалась не один год, состоялась очень широкая дискуссия по всей Украине и за ее пределами.

Порошенко также сказал, что парламент сделал правильно, когда решил рассматривать закон уже после президентских выборов.

"Так и произошло - после 21 апреля. Это наглядное доказательство того, что этот закон для нас не был предметом политической конъюнктуры. Это вопрос государства", - отметил Порошенко.

По его мнению, документ выверенный настолько, чтобы ни одна политическая сила не имела оснований инициировать его пересмотр.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП"Mova is... Закон о языке в цифрах".

Напомним:

  • Накануне Верховная Рада разблокировала закон о языке, а спикер Рады Андрей Парубий подписал его.
  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года.
  • В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский


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