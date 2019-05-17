Шевчук назвав скасування КС статті про незаконне збагачення перед виборами збігом

Той факт, що Конституційний суд скасував кримінальну статтю щодо незаконного збагачення під час президентської кампанії, є збігом, вважає звільнений голова КС Станіслав Шевчук.

Про це він заявив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Ми це питання давно розглядали, обмінювались проектами, узгоджували їх. І так співпало, що голоси знайшлися в той момент, коли почалася президентська кампанія. Але прямого зв’язку я тут не бачу", — сказав Шевчук.

Він визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект.

"Відверто кажучи, я не очікував це, бо це не єдина стаття для боротьби з корупцією. Там більше 20 статей, тому не можна так сказати: от не визнав конституційною цю статтю і Конституційний суд скасував боротьбу з корупцією", — зазначив екс-суддя.

Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало "елементом брудної кампанії" проти нього.

"Ми прийняли це рішення і почав розганятися цей меседж, що це голова суду відповідає за це рішення, що він це поставив, лобіював, спеціально час підігнав. Може це спеціально було використано, щоби звільнити мене з посади голови?", — сказав він.

Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення, і немає значення, коли це сталося.

"З точки зору громадськості — це одна лінія поведінки чи розуміння процесу, а з точки зору суду — немає значення, які політичні процеси відбуваються, якщо рішення обґрунтоване і відповідає Конституції", — резюмував Шевчук.

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Нагадаємо:

КС опинився в центрі скандалу після того, як 27 лютого ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення держслужбовців.

Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.

Станіслав Шевчук склав присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року обраний головою КС.

Рішення про дострокове звільнення голови КС ухвалюється більшістю (від конституційного складу) суддів на підставі особистої заяви голови суду.

14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.

Перед цим судді висловили недовіруШевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.