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Шевчук назвав скасування КС статті про незаконне збагачення перед виборами збігом

П'ятниця, 17 травня 2019, 07:14

Той факт, що Конституційний суд скасував кримінальну статтю щодо незаконного збагачення під час президентської кампанії, є збігом, вважає звільнений голова КС Станіслав Шевчук.

Про це він заявив в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Ми це питання давно розглядали, обмінювались проектами, узгоджували їх. І так співпало, що голоси знайшлися в той момент, коли почалася президентська кампанія. Але прямого зв’язку я тут не бачу", — сказав Шевчук.

Він визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект.

"Відверто кажучи, я не очікував це, бо це не єдина стаття для боротьби з корупцією. Там більше 20 статей, тому не можна так сказати: от не визнав конституційною цю статтю і Конституційний суд скасував боротьбу з корупцією", — зазначив екс-суддя.

Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало "елементом брудної кампанії" проти нього.

"Ми прийняли це рішення і почав розганятися цей меседж, що це голова суду відповідає за це рішення, що він це поставив, лобіював, спеціально час підігнав. Може це спеціально було використано, щоби звільнити мене з посади голови?", — сказав він.

Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення, і немає значення, коли це сталося.

"З точки зору громадськості — це одна лінія поведінки чи розуміння процесу, а з точки зору суду — немає значення, які політичні процеси відбуваються, якщо рішення обґрунтоване і відповідає Конституції", — резюмував Шевчук.

Більше про Конституційний суд читайте: Хто намагається встановити контроль над Конституцією

Нагадаємо:

  • КС опинився в центрі скандалу після того, як 27 лютого ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального  кодексу щодо незаконного збагачення держслужбовців.
  • Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.
  • Станіслав Шевчук склав присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року обраний головою КС.
  • Рішення про дострокове звільнення голови КС ухвалюється більшістю (від конституційного складу) суддів на підставі особистої заяви голови суду.   
  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Перед цим судді висловили недовіруШевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.

"Українська правда" в Threads

Теми: КСвибори президента 2019
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