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Обрано нову голову Конституційного суду

Вівторок, 14 травня 2019, 20:32
Наталія Шаптала
focus.ua

Судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

"Новий голова - Шаптала", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше прес-служба КС підтвердила цю інформацію.

"На спеціальному пленарному засіданні головою Конституційного суду України обрано Наталю Шапталу. Відповідно до статті 33 Закону України "Про Конституційний суд України" голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду лише на один трирічний строк", - йдеться у повідомленні.

Наталія Шаптала народилася 18 квітня 1959 року у Донецьку.

У вересні 2010 року її призначили суддею Конституційного суду України.

24 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного суду присяги судді", якою звільнила за порушення присяги суддів 5 КС та запропонувала президенту та з’їзду суддів  звільнити за порушення присяги ще 7 суддів.

Серед останніх була Наталя Шаптала.

Підставою для звільнення вказаних суддів КС парламент визнав ухвалення ними з порушенням закону та свого обов’язку низки резонансних рішень у період правління Віктора Януковича – зокрема, у так званій справі про парламентських "тушок" та у справі про повернення Конституції 1996 року.

Вона була у складі Конституційного суду, який ухвалював так звану "конституційну реформу Януковича", яка розширила повноваження президента.

Нагадаємо:

  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Перед цим судді Конституційного суду висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • У березні 2019 року троє суддів Конституційного суду України – Микола Мельник, Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука.
  • Сам Шевчук назвав "нормальним робочим процесом" листи суддів КС із критикою на його адресу.
  • Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
  • Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.
  • За даними ЗМІ, частина суддів Конституційного суду вимагала звільненняШевчука через можливий вплив на дії голови суду його рідного брата, який підтримує Зеленського.

"Українська правда" в Threads

Теми: КС
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