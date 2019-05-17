Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шевчук назвал отмену КС статьи о незаконном обогащении перед выборами совпадением

Пятница, 17 мая 2019, 07:14

Тот факт, что Конституционный суд отменил уголовную статью о незаконном обогащении во время президентской кампании, является совпадением, считает уволенный председатель КС Станислав Шевчук.

Об этом он заявил в эфире телеканала Громадское.

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - сказал Шевчук.

Он признал, что это решение имело мощный психологический эффект.

"Откровенно говоря, я не ожидал это, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать вот не признал конституционной статью и Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

Также Шевчук считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него.

"Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы уволить меня с должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение, и неважно, когда это произошло.

"С точки зрения общественности - это одна линия поведения или понимание процесса, а с точки зрения суда - не имеет значения, какие политические процессы происходят, если решение обосновано и соответствует Конституции", - резюмировал Шевчук.

Напомним:

  • КС оказался в центре скандала после того, как 27 февраля принял решение о несоответствии Конституции статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении госслужащих.
  • После этого судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.
  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
  • Перед этим коллеги выразили недовериеШевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: