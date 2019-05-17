Шевчук назвал отмену КС статьи о незаконном обогащении перед выборами совпадением

Тот факт, что Конституционный суд отменил уголовную статью о незаконном обогащении во время президентской кампании, является совпадением, считает уволенный председатель КС Станислав Шевчук.

Об этом он заявил в эфире телеканала Громадское.

"Мы этот вопрос давно рассматривали, обменивались проектами, согласовывали их. И так совпало, что голоса нашлись в тот момент, когда началась президентская кампания. Но прямой связи я здесь не вижу", - сказал Шевчук.

Он признал, что это решение имело мощный психологический эффект.

"Откровенно говоря, я не ожидал это, потому что это не единственная статья для борьбы с коррупцией. Там более 20 статей, поэтому нельзя так сказать вот не признал конституционной статью и Конституционный суд отменил борьбу с коррупцией", - отметил экс-судья.

Также Шевчук считает, что отмена статьи о незаконном обогащении стала "элементом грязной кампании" против него.

"Мы приняли это решение и начал разгоняться этот месседж, что это председатель суда отвечает за это решение, он это поставил, лоббировал, специально время подогнал. Может это специально было использовано, чтобы уволить меня с должности председателя?", - сказал он.

В то же время экс-судья считает, что несмотря на критику общественности, суд принял правильное решение, и неважно, когда это произошло.

"С точки зрения общественности - это одна линия поведения или понимание процесса, а с точки зрения суда - не имеет значения, какие политические процессы происходят, если решение обосновано и соответствует Конституции", - резюмировал Шевчук.

Напомним:

КС оказался в центре скандала после того, как 27 февраля принял решение о несоответствии Конституции статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении госслужащих.

После этого судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.

14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.

Перед этим коллеги выразили недовериеШевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.