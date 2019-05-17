Скандальний суд розгляне позов Розенблата до Порошенка і Ситника
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до президента Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника.
Про це 17 травня повідомляє прес-служба суду.
Відзначається, що справа розглядатиметься у спрощеному провадженні без виклику сторін, а судові засідання проводитимуться за наявними у справі матеріалами.
Розенблат звернувся до суду, щоб довести, що у президента немає повноваження призначати директора НАБУ.
Серед інших вимог позову – встановити відсутність у Ситника компетенції виконувати обов’язки директора НАБУ та визнати його дії на посаді протиправними.
Нагадаємо:
- 15 травня народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
- Розенблат просить встановити, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ, а у Ситника відсутні компетенції для виконання обов’язків очільника бюро.
- Розенблат хоче, щоб суд визнав протиправними дії Ситника на посаді.
- Ситник назвав абсурдними позови Розенблата проти нього та Порошенка.
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