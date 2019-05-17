Скандальний суд розгляне позов Розенблата до Порошенка і Ситника

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до президента Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника.

Про це 17 травня повідомляє прес-служба суду.

Відзначається, що справа розглядатиметься у спрощеному провадженні без виклику сторін, а судові засідання проводитимуться за наявними у справі матеріалами.

Розенблат звернувся до суду, щоб довести, що у президента немає повноваження призначати директора НАБУ.

Серед інших вимог позову – встановити відсутність у Ситника компетенції виконувати обов’язки директора НАБУ та визнати його дії на посаді протиправними.

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