Скандальний суд розгляне позов Розенблата до Порошенка і Ситника

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П'ятниця, 17 травня 2019, 12:23

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до президента Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника.

Про це 17 травня повідомляє прес-служба суду.

Відзначається, що справа розглядатиметься у спрощеному провадженні без виклику сторін, а судові засідання проводитимуться за наявними у справі матеріалами.

Розенблат звернувся до суду, щоб довести, що у президента немає повноваження призначати директора НАБУ.

Серед інших вимог позову – встановити відсутність у Ситника компетенції виконувати обов’язки директора НАБУ та визнати його дії на посаді протиправними.

Нагадаємо:

  • 15 травня народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Розенблат просить встановити, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ, а у Ситника відсутні компетенції для виконання обов’язків очільника бюро.
  • Розенблат хоче, щоб суд визнав протиправними дії Ситника на посаді.
  • Ситник назвав абсурдними позови Розенблата проти нього та Порошенка.

Українська правда

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Теми: суд Розенблат Порошенко Ситник


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