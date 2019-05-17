Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальний суд розгляне позов Розенблата до Порошенка і Ситника

П'ятниця, 17 травня 2019, 12:23

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до президента Петра Порошенка та директора НАБУ Артема Ситника.

Про це 17 травня повідомляє прес-служба суду.

Відзначається, що справа розглядатиметься у спрощеному провадженні без виклику сторін, а судові засідання проводитимуться за наявними у справі матеріалами.

Розенблат звернувся до суду, щоб довести, що у президента немає повноваження призначати директора НАБУ.

Серед інших вимог позову – встановити відсутність у Ситника компетенції виконувати обов’язки директора НАБУ та визнати його дії на посаді протиправними.

Нагадаємо:

  • 15 травня народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
  • Розенблат просить встановити, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ, а у Ситника відсутні компетенції для виконання обов’язків очільника бюро.
  • Розенблат хоче, щоб суд визнав протиправними дії Ситника на посаді.
  • Ситник назвав абсурдними позови Розенблата проти нього та Порошенка.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судРозенблатПорошенкоСитник
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
суд
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Останні новини
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
Усі новини...
Реклама: