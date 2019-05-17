Скандальный суд рассмотрит иск Розенблата к Порошенко и Сытнику

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к президенту Петру Порошенко и директору НАБУ Артему Сытнику.

Об этом 17 мая сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон, а судебные заседания будут проводиться по имеющимся в деле материалам.

Розенблат обратился в суд, чтобы доказать, что у президента нет возможности назначать директора НАБУ.

Среди других требований иска - установить отсутствие в Сытника компетенции исполнять обязанности директора НАБУ и признать его действия на посту противоправными.

Напомним: