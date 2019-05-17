Скандальный суд рассмотрит иск Розенблата к Порошенко и Сытнику

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Пятница, 17 мая 2019, 12:23

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к президенту Петру Порошенко и директору НАБУ Артему Сытнику.

Об этом 17 мая сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон, а судебные заседания будут проводиться по имеющимся в деле материалам.

Розенблат обратился в суд, чтобы доказать, что у президента нет возможности назначать директора НАБУ.

Среди других требований иска - установить отсутствие в Сытника компетенции исполнять обязанности директора НАБУ и признать его действия на посту противоправными.

Напомним:

  • Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.
  • Розенблат просит установить, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ, а у Сытника отсутствуют компетенции для выполнения обязанностей главы бюро.
  • Розенблат хочет, чтобы суд признал противоправными действия Сытника на должности.
  • Сытник назвал абсурдными иски Розенблата против него и Порошенко.

Украинская правда

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Темы: суд Розенблат Порошенко Сытник


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