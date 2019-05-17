Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный суд рассмотрит иск Розенблата к Порошенко и Сытнику

Пятница, 17 мая 2019, 12:23

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к президенту Петру Порошенко и директору НАБУ Артему Сытнику.

Об этом 17 мая сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в упрощенном производстве без вызова сторон, а судебные заседания будут проводиться по имеющимся в деле материалам.

Розенблат обратился в суд, чтобы доказать, что у президента нет возможности назначать директора НАБУ.

Среди других требований иска - установить отсутствие в Сытника компетенции исполнять обязанности директора НАБУ и признать его действия на посту противоправными.

Напомним:

  • Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.
  • Розенблат просит установить, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ, а у Сытника отсутствуют компетенции для выполнения обязанностей главы бюро.
  • Розенблат хочет, чтобы суд признал противоправными действия Сытника на должности.
  • Сытник назвал абсурдными иски Розенблата против него и Порошенко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судРозенблатПорошенкоСытник
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: