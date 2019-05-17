"Булава - не цукерка": у Порошенка дали 7 порад Зеленському

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П'ятниця, 17 травня 2019, 13:07

Представник президента у Верховній Раді і член фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що має сім порад для новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це вона сказала на брифінгу у п'ятницю, де оголосила, що йде з посади представника президента Петра Порошенка у Верховній Раді.

"Бачачи, яка наразі низька співпраця між новообраним президентом з парламентом, якого також обирав український народ, та, зважаючи на недосвідченість Зеленського, хочу дати йому сім порад, як не воювати, не шантажувати, не принижувати парламент, а досягти принаймні тих результатів, яких досяг президент Порошенко, співпрацюючи з парламентом", - сказала нардеп.

Перша порада. Повчитися у Порошенка терпінню.

"Намагатися переконувати депутатів, навіть тоді, коли вас спочатку не підтримують. Це демократія. І парламент, як колективний орган, у нас головний у цій країні", - сказала представник президента у Раді.

Друга порада. Пропонувати парламенту такі проекти законів, за які голосуватиме навіть опозиція.

Третя порада. Бути принциповим і не слухати олігархів.

"Бо через це ви можете програти вибори, як це вийшло в ситуації з президентом Порошенком і отримати ворожі телеканали. Бо ми знаємо, що 70% телеканалів займалися тільки тим, що критикували президента Порошенка", - сказала Луценко.

Четверта порада. Чути своїх опонентів, опозицію і дослухатися до конструктивних пропозицій.

П'ята порада. Співпрацювати з міжнародною коаліцією.

"Щоб заручитися їхньою підтримкою необхідно мати чітку, однозначну позицію, рішуче продовжувати реформи в Україні і непохитно захищати права своїх громадян, як гарант Конституції", - додала вона.

Шоста порада. Побороти російську паспортизацію Донбасу і вивчити українську мову.

"Шановний новообраний президент, пане Зеленський, вивчить українську мову... Освойте цю м'яку зброю. Вона допоможе вам захистити Україну і знайти спільну мову у парламенті", - сказала нардеп.

Сьома порада. Пам'ятати, що булава - не цукерка, а відповідальність.

"Під час інавгурації ви отримаєте таку довгоочікувану булаву. Булава - це не цукерка. Булава, то ваша велика відповідальність", - заявила Луценко, додавши що це символ мужності і самопожертви.

За її словами, з помаху цієї булави Зеленський буде віддавати накази Збройним силам, як Верховний головнокомандувач, тому порадила йому поважати, захищати і посилювати українське військо.

"І на завершення, взявши цю булаву в руки, у понеділок на інавгурації, уважно роздивіться її. В її надверші знаходиться секрет - напис з латинським виразом: "Все повертається". Пам'ятайте про це, коли ви будете ухвалювати рішення", - сказала вона.

Наостанок Луценко побажала Зеленському зробити більше, ніж Порошенко.

Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила дату інавгурації Володимира Зеленського на 20 травня.
  • Ірина Луценко обіймала посаду представника президента у Верховній Раді з квітня 2017 року.
  • За роки роботи у Раді вона не тільки представляла Порошенка, але і прославилася гучними висловами.
  • Зокрема, у жовтні 2017 року представник президента в парламенті Ірина Луценко під час сутичок в Раді  кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.
  • 7 лютого представник президента Ірина Луценко вилаялася з трибуни Верховної Ради, коли переплутала матеріали доповідей.

Яна Міланова, УП

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Теми: Зеленський Луценко Верховна Рада


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