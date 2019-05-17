"Булава - не конфета": у Порошенко дали 7 советов Зеленскому
Представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что у нее есть семь советов для новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Об этом она сказала на брифинге в пятницу, где объявила, что уходит с поста представителя президента Петра Порошенко в Верховной Раде.
"Видя, какой сейчас низкий уровень сотрудничества между новоизбранным президентом с парламентом, который также избирал украинский народ, и, учитывая неопытность Зеленского, хочу дать ему семь советов, как не воевать, не шантажировать, не унижать парламент, а достичь, по крайней мере, тех результатов, которых достиг президент Порошенко, сотрудничая с парламентом", - сказала нардеп.
Первый совет. Поучиться у Порошенко терпению.
"Пытаться убеждать депутатов, даже тогда, когда вас сначала не поддерживают. Это демократия. И парламент, как коллективный орган, у нас главный в этой стране", - сказала представитель президента в Раде.
Второй совет. Предлагать парламенту такие проекты законов, за которые будет голосовать даже оппозиция.
Третий совет. Быть принципиальным и не слушать олигархов.
"Потому что из-за этого вы можете проиграть выборы, как это получилось в ситуации с президентом Порошенко и получить враждебные телеканалы. Потому что мы знаем, что 70% телеканалов занимались только тем, что критиковали президента Порошенко", - сказала Луценко.
Четвертый совет. Слышать своих оппонентов, оппозицию и прислушиваться к конструктивным предложениям.
Пятый совет. Сотрудничать с международной коалицией.
"Чтобы заручиться их поддержкой необходимо иметь четкую, однозначную позицию, решительно продолжать реформы в Украине и стойко защищать права своих граждан, как гарант Конституции", - добавила она.
Шестой совет. Побороть российскую паспортизацию Донбасса и выучить украинский язык.
"Уважаемый новоизбранный президент, господин Зеленский, выучите украинский язык... Освойте это мягкое оружие. Оно поможет вам защитить Украину и найти общий язык в парламенте", - сказала нардеп.
Седьмой совет. Помнить, что булава - не конфета, а ответственность.
"Во время инаугурации вы получите такую долгожданную булаву. Булава - это не конфета. Булава, то большая ответственность", - заявила Луценко, добавив, что это символ мужества и самопожертвования.
По ее словам, со взмахом этой булавы Зеленский будет отдавать приказы Вооруженным силам, как Верховный главнокомандующий, поэтому посоветовала ему уважать, защищать и усиливать украинское войско.
"И в завершение, взяв эту булаву в руки, в понедельник на инаугурации, внимательно рассмотрите ее. В ее навершии находится секрет - надпись с латинским выражением: "Все возвращается". Помните об этом, когда вы будете принимать решения", - сказала она.
Напоследок Луценко пожелала Зеленскому сделать больше, чем Порошенко.
Напомним
- 16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая.
- Ирина Луценко занимала должность представителя президента в Верховной Раде с апреля 2017 года.
- За годы работы в Раде она не только представляла Порошенко, но и прославилась громкими высказываниями.
- В частности, в октябре 2017 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время столкновений в Раде кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.
- 7 февраля представитель президента Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной Рады, когда перепутала материалы докладов.