"Булава - не конфета": у Порошенко дали 7 советов Зеленскому

Представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что у нее есть семь советов для новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала на брифинге в пятницу, где объявила, что уходит с поста представителя президента Петра Порошенко в Верховной Раде.

"Видя, какой сейчас низкий уровень сотрудничества между новоизбранным президентом с парламентом, который также избирал украинский народ, и, учитывая неопытность Зеленского, хочу дать ему семь советов, как не воевать, не шантажировать, не унижать парламент, а достичь, по крайней мере, тех результатов, которых достиг президент Порошенко, сотрудничая с парламентом", - сказала нардеп.

Первый совет. Поучиться у Порошенко терпению.

"Пытаться убеждать депутатов, даже тогда, когда вас сначала не поддерживают. Это демократия. И парламент, как коллективный орган, у нас главный в этой стране", - сказала представитель президента в Раде.

Второй совет. Предлагать парламенту такие проекты законов, за которые будет голосовать даже оппозиция.

Третий совет. Быть принципиальным и не слушать олигархов.

"Потому что из-за этого вы можете проиграть выборы, как это получилось в ситуации с президентом Порошенко и получить враждебные телеканалы. Потому что мы знаем, что 70% телеканалов занимались только тем, что критиковали президента Порошенко", - сказала Луценко.

Четвертый совет. Слышать своих оппонентов, оппозицию и прислушиваться к конструктивным предложениям.

Пятый совет. Сотрудничать с международной коалицией.

"Чтобы заручиться их поддержкой необходимо иметь четкую, однозначную позицию, решительно продолжать реформы в Украине и стойко защищать права своих граждан, как гарант Конституции", - добавила она.

Шестой совет. Побороть российскую паспортизацию Донбасса и выучить украинский язык.

"Уважаемый новоизбранный президент, господин Зеленский, выучите украинский язык... Освойте это мягкое оружие. Оно поможет вам защитить Украину и найти общий язык в парламенте", - сказала нардеп.

Седьмой совет. Помнить, что булава - не конфета, а ответственность.

"Во время инаугурации вы получите такую ​​долгожданную булаву. Булава - это не конфета. Булава, то большая ответственность", - заявила Луценко, добавив, что это символ мужества и самопожертвования.

По ее словам, со взмахом этой булавы Зеленский будет отдавать приказы Вооруженным силам, как Верховный главнокомандующий, поэтому посоветовала ему уважать, защищать и усиливать украинское войско.

"И в завершение, взяв эту булаву в руки, в понедельник на инаугурации, внимательно рассмотрите ее. В ее навершии находится секрет - надпись с латинским выражением: "Все возвращается". Помните об этом, когда вы будете принимать решения", - сказала она.

Напоследок Луценко пожелала Зеленскому сделать больше, чем Порошенко.

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