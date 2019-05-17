Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Булава - не конфета": у Порошенко дали 7 советов Зеленскому

Пятница, 17 мая 2019, 13:07

Представитель президента в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что у нее есть семь советов для новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала на брифинге в пятницу, где объявила, что уходит с поста представителя президента Петра Порошенко в Верховной Раде.

"Видя, какой сейчас низкий уровень сотрудничества между новоизбранным президентом с парламентом, который также избирал украинский народ, и, учитывая неопытность Зеленского, хочу дать ему семь советов, как не воевать, не шантажировать, не унижать парламент, а достичь, по крайней мере, тех результатов, которых достиг президент Порошенко, сотрудничая с парламентом", - сказала нардеп.

Первый совет. Поучиться у Порошенко терпению.

"Пытаться убеждать депутатов, даже тогда, когда вас сначала не поддерживают. Это демократия. И парламент, как коллективный орган, у нас главный в этой стране", - сказала представитель президента в Раде.

Второй совет. Предлагать парламенту такие проекты законов, за которые будет голосовать даже оппозиция.

Третий совет. Быть принципиальным и не слушать олигархов.

"Потому что из-за этого вы можете проиграть выборы, как это получилось в ситуации с президентом Порошенко и получить враждебные телеканалы. Потому что мы знаем, что 70% телеканалов занимались только тем, что критиковали президента Порошенко", - сказала Луценко.

Четвертый совет. Слышать своих оппонентов, оппозицию и прислушиваться к конструктивным предложениям.

Пятый совет. Сотрудничать с международной коалицией.

"Чтобы заручиться их поддержкой необходимо иметь четкую, однозначную позицию, решительно продолжать реформы в Украине и стойко защищать права своих граждан, как гарант Конституции", - добавила она.

Шестой совет. Побороть российскую паспортизацию Донбасса и выучить украинский язык.

"Уважаемый новоизбранный президент, господин Зеленский, выучите украинский язык... Освойте это мягкое оружие. Оно поможет вам защитить Украину и найти общий язык в парламенте", - сказала нардеп.

Седьмой совет. Помнить, что булава - не конфета, а ответственность.

"Во время инаугурации вы получите такую ​​долгожданную булаву. Булава - это не конфета. Булава, то большая ответственность", - заявила Луценко, добавив, что это символ мужества и самопожертвования.

По ее словам, со взмахом этой булавы Зеленский будет отдавать приказы Вооруженным силам, как Верховный главнокомандующий, поэтому посоветовала ему уважать, защищать и усиливать украинское войско.

"И в завершение, взяв эту булаву в руки, в понедельник на инаугурации, внимательно рассмотрите ее. В ее навершии находится секрет - надпись с латинским выражением: "Все возвращается". Помните об этом, когда вы будете принимать решения", - сказала она.

Напоследок Луценко пожелала Зеленскому сделать больше, чем Порошенко.

Напомним

  • 16 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая.
  • Ирина Луценко занимала должность представителя президента в Верховной Раде с апреля 2017 года.
  • За годы работы в Раде она не только представляла Порошенко, но и прославилась громкими высказываниями.
  • В частности, в октябре 2017 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко во время столкновений в Раде кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.
  • 7 февраля представитель президента Ирина Луценко выругалась с трибуны Верховной Рады, когда перепутала материалы докладов.

Яна Миланова, УП
Темы: ЗеленскийЛуценкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал Сунаку, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО
На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно
Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: